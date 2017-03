A Dark Song: trailer e poster del thriller "esoterico" di Liam Gavin

Di Pietro Ferraro giovedì 30 marzo 2017

A Dark Song: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller psicologico di Liam Gavin nei cinema americani dal 28 aprile 2017

IFC Films ha reso disponibili trailer e locandina di A Dark Song, un thriller psicologico a sfondo esoterico che segna l'esordio del regista Liam Gavin.

Il film, decisamente atipico rispetto al genere di riferimento, racconta di due sconosciuti che si ritrovano bloccati insieme in una casa per realizzare un elaborato rituale che richiederà diversi mesi. Quello che segue è un gioco di potere in continua evoluzione che lascia entrambe le parti sospettose e paranoiche. Qual'è la vera natura della forza ultraterrena che stanno evocando, e soprattutto fino a che punto sono disposti a spingersi affinché il rituale vada a buon fine?

A Dark Song è interpretato da Steve Oram (Killer in viaggio ) e Catherine Walker (Versailles) e debutta nelle sale americane il prossimo 28 aprile.





Sophia è addolorata e sopraffatta dalla tristezza dopo la morte prematura del suo giovane figlio. In un disperato tentativo di metabolizzare il lutto, lei si rivolge a Solomon, un occultista con esperienza in un antico rituale di invocazione che Sophia crede le permetterà di entrare in contatto con il suo bambino defunto. Rinchiusa in una remota casa di campagna, la coppia affronta un rituale lungo e difficile, rischiando la loro sicurezza fisica che mentale nel tentativo di accedere ad un mondo che va oltre la loro comprensione.

