Ghost in the Shell: l'action figure "Major" di Scarlett Johansson

Di Pietro Ferraro giovedì 30 marzo 2017

La "Major" di Scarlett Johansson nella prima action-doll dedicata al live-action americano "Ghost in the Shell".

Debutta oggi 30 marzo nei cinema italiani Ghost in the Shell, l'adattamento live-action americano diretto da Rupert Sanders. scritto da Jamie Moss e Ehren Kruger e basato sul manga di Masamune Shirow e l'anime di culto di Mamoru Oshii.

Il film interpretato da Scarlett Johansson, Takeshi Kitano, Michael Pitt, Pilou Asbæk, Chin Han e Juliette Binoche racconta di una speciale task-force denominata "Sezione 9" guidata da Major, un ibrido cyborg/umano, che combatte cyberterroristi e pericolosi hacker. Major e il suo team si troveranno ad affrontare un nuovo nemico che non si fermerà davanti a nulla per trasformare la più avanzata intelligenza artificiale in una letale arma di offesa.

L'originale anime Ghost in the Shell ha generato anche il sequel "L'attacco dei cyborg", la serie televisiva in due stagioni "Stand Alone Complex", la miniserie OAV "Arise", due ulteriori special televisivi ("Stand Alone Complex Solid State Society" e "The Rising") e tre videogames per PlayStation, PlayStation 2, PSP e PC.

CAT Toys ha annunciato una nuova action-doll in scala 1/6 che ritrae il Major Motoko Kusanagi di Scarlett Johansson con due diversi costumi in tessuto, un corpo articolato, armi e accessori vari.

La figure oltre ad avere un prezzo accessibile, il costo si aggira intorno ai 90€, è davvero ben realizzata e al momento l'unica "doll" disponibile dedicata al live-action americano.

La figure dispone di un set di mani intercambiabili per le varie prese, una tuta intera, un giubbotto antiproiettile, protezioni per braccia e gambe, un paio di stivali e una fondina per una pistola fornita insieme ad un fucile mitragliatore. L'abito alternativo include un giubbotto (Bomber), canotta, pantaloni e stivali.

Trovale la figure di Major / Scarlett Johansson a questo LINK.