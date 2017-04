Batgirl, Joss Whedon alla regia del film

Di Federico Boni sabato 1 aprile 2017

Josj Whedon regista, sceneggiatore e produttore di Batgirl.

Nicolas Winding Refn vuole girare un cinecomic: 'sogno Batgirl' Nicolas Winding Refn sogna Batgirl. Il clamoroso passaggio alla concorrenza. Joss Whedon, regista dei primi due Avengers Marvel, dirigerà il primo storico film interamente dedicato a Batgirl. Parola di Variety. Whedon, attualmente alle trattative finali, non si occuperà solo della regia bensì anche della produzione e della sceneggiatura. Al momento non si conoscono altri produttori legati al progetto, che andrà così ad ampliare ulteriormente l'universo DC Comics. In passato Nicolas Winding Refn si era detto interessato a questa regia.

Batgirl è uno dei supereroi più popolari al mondo, ma non ha mai avuto un film tutto suo. In questo caso altri personaggi del mondo di Gotham faranno la loro comparsa. Batgirl si è vista per la prima volta nel 1967 negli abiti di Barbara Gordon, figlia del commissario di polizia di Gotham James Gordon. Dopo “Wonder Woman”, in uscita il 2 giugno, Batgirl sarà il 2° film con una protagonista femminile della DC. Nel passato di Whedon, oltre ai due Avengers, anche serie tv come “Buffy l'ammazzavampiri”, “Angel”, “Firefly”, “Dollhouse” e “Agents of S.H.I.E.L.D.”

La Warner sta inoltre sviluppando “Gotham City Sirens”, spin-off di “Suicide Squad” tutto al femminile; un nuovo “Batman”, interpretato da Ben Affleck con Matt Reeves alla regia; un film su “Shazam”, "Aquaman", "Flash", "Cyborg" e Suicide Squad 2, oltre a Man of Steel 2 e l'imminente Justice League.

Batgirl è apparsa nel dimenticabile Batman & Robin (1997) di Joel Schumacher, interpretata da Alicia Silverstone. In questa versione il suo vero nome era Barbara Wilson, e non era più la figlia di Jim Gordon bensì la nipote di Alfred Pennyworth.