Stasera in tv: "La corrispondenza" su Rai 1

Di Pietro Ferraro venerdì 31 marzo 2017

Rai 1 stasera propone "La corrispondenza", dramma romantico del 2016 diretto da Giuseppe Tornatore e interpretato da Jeremy Irons, Olga Kurylenko, Simon Johns e James Warren.





Cast e personaggi

Jeremy Irons: Edward "Ed" Phoerum

Olga Kurylenko: Amy Ryan

Simon Johns: Jason

James Warren: Rick

Shauna MacDonald: Victoria

Oscar Sanders: Nicholas

Paolo Calabresi: Ottavio

Rod Glenn: Grip

Doppiatori italiani

Luca Ward: Ed Phoerum

Benedetta Degli Innocenti: Amy Ryan

Gianfranco Miranda: Jason

Alessandro Quarta: Rick

Emanuela Rossi: Vittoria

Michele Kalamera: Dott. Sobieski





Trama e recensione

Una giovane studentessa universitaria impiega il tempo libero facendo la controfigura per la televisione e il cinema. La sua specialità sono le scene d’azione, le acrobazie cariche di suspense, le situazioni di pericolo che nelle storie di finzione si concludono fatalmente con la morte del suo doppio. Le piace riaprire gli occhi dopo ogni morte. La rende invincibile, o forse l’aiuta a esorcizzare un antico senso di colpa. Ma un giorno il professore di astrofisica di cui è profondamente innamorata sembra svanire nel nulla. È fuggito? Per quale ragione? E perché lui continua a inviarle messaggi in ogni istante della giornata? Con queste domande, che conducono la ragazza lungo la strada di un’indagine molto personale, inizia la storia del film.

La Corrispondenza: recensione del film di Giuseppe Tornatore Una storia d'amore involontariamente ridicola e drammaticamente melensa. Giuseppe Tornatore sbanda pericolosamente con La corrispondenza, suo 11esimo film.





Curiosità



Il film candidato a 5 David di Donatello ha ricevuto uno speciale David Giovani.



Il film ha vinto un Globo d'oro per la Miglior fotografia (Fabio Zamarion).



Olga Kurylenko durante le riprese del film era al quarto mese di gravidanza.



Giuseppe Tornatore in un'intervista con Sky Cinema descrive il film come: "una storia d’amore moderna, che si nutre delle nostre abitudini e del nostro rapporto con la tecnologia, e con tutto ciò che la tecnologia ha stravolto nel nostro modo di vivere e di rapportarci agli altri. Ma è soprattutto una storia d'amore".



Le riprese hanno fruito di location in Italia e Inghilterra. In Italia: Isola di San Giulio sul Lago d'Orta (Novara), Isola dei Pescatori (Lago Maggiore), Trento (incluso Grand Hotel Trento), Bolzano (biblioteca storica del Seminario Maggiore), Bressanone (Facoltà di Scienze della Formazione, il Seminario Maggiore e piazza Duomo) e Montenero Sabino (RI) dove è stato utilizzato il castello per una delle scene di stunt. In Inghilterra: Edimburgo (l'università e gli scorci delle vie intorno alla Stafford Street-West End) e Yorkshire.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Ennio Morricone alla sua dodicesima collaborazione con il regista Giuseppe Tornatore. Tra le colonne sonore composte da Morricone per Tornatore ricordiamo musiche per Nuovo Cinema Paradiso, Stanno tutti bene, La leggenda del pianista sull'oceano, Malèna e La migliore offerta.

Morricone candidato 5 volte al Premio Oscar è stato premiato con due statuette, una per la colonna sonora del western The Hateful Eight di Quentin Tarantino e un Oscar onorario alla carriera "per i suoi contributi magnificenti e sfaccettati all'arte della musica da film".



Uno dei trailer del film include una cover al femminile della hit "Enjoy the Silence" dei Depeche Mode reinterpretata da Sue Ellen.



TRACK LISTINGS

1. La casa sul lago

2. Una stella, miliardi di stelle

3. Improvvisazione in sol

4. Stuntgirl

5. Due camere in hotel

6. La corrispondenza

7. Una storia nella storia

8. Il ritorno di una stella

9. L'infinito spazio

10. Una luce spenta

11. Parabola astratta

12. Calco

13. Veloce corsa

14. Il cane simpatico

15. Invenzione breve

16. Disperata chitarra