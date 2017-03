IT - trailer ammorbidito per passare il visto censura

Di Pietro Ferraro venerdì 31 marzo 2017

Il trailer di "IT" è stato attenuato per passare il visto censura, ma il film avrà un geyser di sangue quando uscirà nei cinema.

Il primo trailer di IT è approdato online e bisogna dire che questo nuovo adattamento promette davvero bene e cattura tutta l'atmosfera che abbiamo amato nel libro prima e in parte ritrovato nella miniserie tv anni '90. Il primo teaser per il grande debutto cinematografico di Pennywise ha ricevuto un'ottima accoglienza, ma in molti si sono chiesti la ragione di una specifica scena in cui da un lavandino erutta un geyser di liquido nero. A quanto pare non solo c'è una ragione, ma quella scena sarà diversa quando il film debutterà nelle sale.

Andrés Muschietti ha fatto l'impossibile quando ha presentato il trailer per mostrare il lavoro fatto per riportarci a Derry, e bisogna dire che ha colpito nel segno, ma in molti hanno notato la famosa scena con Beverly Marsh investita da un liquido nero che inonda il suo bagno. Perché non era sangue? Il sito Bloody Disgusting spiega che in realtà nel trailer originale era sangue e che è stato alterato digitalmente per apparire nero e andare incontro alle richieste della censura americana (MPAA) che in questo modo non ha segnalato il trailer come "vietato ai minori".

Bloody Disgusting ha avuto modo di vedere il trailer in anticipo, quando ha debuttato al festival SXSW all'inizio del mese e in quel momento il regista ha avvertito la folla che alcuni degli effetti visivi non erano ancora finiti. Muschietti si riferiva soprattutto al geyser di sangue dal lavandino. Nel trailer SXSW il sangue era ancora rosso dando alla scena un grande impatto "gore" che ha entusiasmato il pubblico. Ma prima che il trailer approdasse online il sangue rosso ha dovuto essere ritoccato in CG su richiesta della Motion Picture Association of America.

Il formato "Approvato (senza restrizioni)" di pubblicità cinematografiche non può includere: violenza realistica o eccessiva, brutalità o immagini spaventose, tra cui, ma non solo: la rappresentazione di sangue o ferite; scene di tortura; smembramenti; mutazioni o mutilazioni dei corpi (tra cui cadaveri); persone in pericolo, comprese le immagini di persone che subiscono abusi, picchiate, morse, legate e imbavagliate; scene inquietanti o spaventose, tra cui alcune trasformazioni e morphing in particolare quando un personaggio diventa anormale o grottesco; bambini in pericolo, compresa la violenza verbale o fisica su bambini; riferimenti palesi o scene che descrivono la morte di un genitore o di un bambino; raffigurazioni realistiche di catastrofi naturali; raffigurazioni intense o minacce da creature sovrannaturali o l'occulto; crudeltà verso gli animali e persone o animali in fiamme (a meno che, a parere della Advertising Administration, la rappresentazione sia palesemente irrealistica, come ad esempio un personaggio dei fumetti).

IT non debutterà nei cinema fino all'8 settembre, quindi è probabile che prima riusciremo a vedere un trailer "senza censure".