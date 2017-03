Berlin Syndrome: trailer del thriller con Teresa Palmer

Di Pietro Ferraro venerdì 31 marzo 2017

Berlin Syndrome: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film thriller con Teresa Palmer nei cinema americani dal 26 maggio 2017.

Dopo il suo debutto al Sundance Film Festival all'inizio di quest'anno, è approdato online un primo trailer del thriller Berlin Syndrome previsto in uscita nelle sale americane il 26 maggio. il film che vede protagonista Teresa Palmer (Warm Bodies, Lights Out), è diretto da Cate Shortland (Lore), scritto da Shaun Grant (The Snowtown Murders) e basato sul romanzo omonimo di Melanie Joosten.

Mentre è in vacanza a Berlino, la fotografa australiana Clare (Teresa Palmer), incontra Andi (Max Riemelt), un carismatico uomo del posto e tra i due scatta un'immediata attrazione. Una notte di passione ne deriva, ma quello che sembra inizialmente essere l'inizio di una storia d'amore, prende una piega inaspettata e sinistra quando Clare si sveglia la mattina seguente per scoprire che Andi uscito per andare al lavoro l'ha chiusa nel suo appartamento. Un errore a cui chiunque potrebbe incorrere, tranne che Andi in realtà non ha alcuna intenzione di lasciarla andare...mai.

Il cast di supporto include Lucie Aron, Matthias Habich, Cem Tuncay, Maia Absberg, Emma Bading, Kristina Kostiv e Thuso Lekwape.

Le riprese hanno avuto luogo a Berlino in Germania e a Melbourne in Australia paese d'origine sia di Teresa Palmer che della regista Cate Shortland.