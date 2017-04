Film 2018-2019: Beyoncé per Il Re Leone - Johnny Depp per King of the Jungle

Di Federico Boni sabato 1 aprile 2017

Johnny Depp sarà John McAfee, ex magnate dell'antivirus, in King of the Jungle, film diretto da Glenn Ficarra e John Requa, mentre Beyonce doppierà Nala nel live-action de Il Re Leone.

Film 2018-2019: Gwendoline Christie per The Darkest Minds - Steve Carell, Amy Schumer e Nicole Kidman in She Came to Me Karl Urban, Sofia Vergara e Andy Garcia nel thriller Bent, diretto dal produttore premio Oscar Bobby Moresco (Crash, Million Dollar Baby), qui il suo esordio alla regia. - Il Re Leone: Beyoncé doppierà Nala nel live-action Disney de Il Re Leone. O almeno questa è la scelta firmata Jon Favreau, regista della pellicola. Parola di Variety. La popstar non avrebbe ancora dato una risposta definitiva al progetto, in quanto incinta. Dovendo soltanto doppiare, però, è facile immaginare un suo sì alla produzione. A completare il cast di doppiatori, per ora, Donald Glover, che sarà Simba, e James Earl Jones, che sarà nuovamente Musafa.

- King of the Jungle: a breve in sala con il nuovo I Pirati dei Caraibi, Johnny Depp sarà John McAfee, ex magnate dell'antivirus, in King of the Jungle, film diretto da Glenn Ficarra e John Requa e sceneggiato da Scott Alexander e Larry Karaszewski. Al centro della folle trama il reale viaggio che McAfee fece fare al reporter di Wired Joshua Davis all'interno della sua proprietà in Belize. Accusato di omicidio, McAfee scappò dalle autorità rifugiandosi nella giungla, entrò illegalmente in Guatemala, venne arrestato e alla fine, tornato libero, è rientrato in America.

- Operation Finale: Oscar Isaac sarà il protagonista del nuovo film di Chris Weitz. Operation Finale il titolo, ispirato a fatti realmente accaduti. Ambientato negli anni '60, il film ruoterà attorno ad un gruppo di spie israeliane che lavorarono per trovare e arrestare il generale nazista Adolf Eichmann, emigrato in Argentina. Riprese in autunno.