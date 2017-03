IT, nuovo record di visualizzazioni in 24 ore per il trailer: 197 milioni - battuto Fast & Furious 8

Di Federico Boni sabato 1 aprile 2017

IT straccia Fast & Furious 8. Suo il trailer più visto di sempre in 24 ore.

IT: primo trailer italiano del remake Il nuovo "IT" di Andy Muschietti debutta nei cinema a settembre 2017. Attesissimo in sala per l'8 settembre, IT di Andrés Muschietti ha subito fatto segnare un clamoroso record. In 24 ore appena, infatti, il primo trailer del film è stato visto 197 milioni di volte, con 81 milioni di queste solo negli States sulla pagina Facebook della pellicola. Dopo 36 ore, risultato ancor più incredibile, il contatore è salito a quota 246 milioni di visualizzazioni.

Stracciato il record precedente, fatto segnare da Fast & Furious 8 con 139 milioni di views in un solo giorno. Il trailer è diventato virale da subito, con gli hastag legati ad It, It Movie e Pennywise diventati trending topic. Protagonista indiscusso Bill Skarsgård, nei diabolici abiti da clown che in tv furono di Tim Curry, con al suo fianco Jaeden Lieberher, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs, Jack Dylan Grazer e Nicholas Hamilton.

A sceneggiare il film, basato dall'omonimo romanzo cult di Stephen King, Chase Palmer & Cary Fukunaga e Gary Dauberman. Roy Lee, Dan Lin, Seth Grahame-Smith, David Katzenberg e Barbara Muschietti sono i produttori, con Richard Brener, Dave Neustadter, Walter Hamada, Marty P. Ewing, Doug Davison e Jon Silk produttori esecutivi.

Fonte: Comingsoon.net