I Mercenari 4, Sylvester Stallone abbandona il franchise The Expendables

Di Federico Boni sabato 1 aprile 2017

Ha senso dar vita a I Mercenari 4 senza Sylvester Stallone?

I Mercenari 4, parla Sylvester Stallone: 'sarà qualcosa di diverso' Sylvester Stallone parla del 4° ed ultimo capitolo de I Mercenari. La notizia è a dir poco clamorosa. Sylvester Stallone ha abbandonato il franchise The Expendables, da lui stesso scritto, diretto ed interpretato nel 2010. Parola di Deadline.

Un fulmine a ciel sereno, va detto, visto e considerato che l'uscita in sala del 4° capitolo era stato annunciato per il 2018. A motivare l'addio una serie di disaccordi tra lo stesso Stallone, la Millennium Films e Avi Lerner.

Ad inizio anno, via Facebook, Sly era con entusiasmo tornato sul progetto, parlando di 'grandi idee' in canna. Lerner, intercettato da Deadline, non ha comunque gettato la spugna, sottolineando come il franchise sia tutt'altro che morto. Ma avrebbe senso dar vita a I Mercenari 4 senza il suo indiscusso protagonista, nonché creatore?

804 i milioni di dollari incassati in tutto il mondo dai primi 3 capitoli.

Fonte: Comingsoon.net