Unacknowledged: trailer e poster del documentario UFO sul "Progetto Disclosure"

Di Pietro Ferraro sabato 1 aprile 2017

Storie di UFO e alieni sono state da sempre al centro di classici come E.T., Incontri ravvicinati del terzo tipo e il recente Arrival con trame che ruotano attorno a visitatori extraterrestri. La realtà però spesso è più bizzarra della finzione come dimostra un nuovo documentario dal titolo Unacknowledged che si propone di svelare i segreti di reali scoperte riguardanti gli UFO che il governo degli Stati Uniti ha cercato di tenere nascoste per decenni. Oggi abbiamo il primo trailer e una locandina di questo nuovo documentario, dove il dottor Steven Greer discute l'atterraggio alieno di Roswell e di molto altro ancora.

Unacknowledged si concentra sui file storici del "Progetto Disclosure" e sul come e il perché la segretezza sugli UFO sia stata così spietatamente forzata. La prova top-secret di un contatto extraterrestre, risalente a decenni addietro, è presentata con una testimonianza diretta di testimoni, documenti e filmati UFO, l'80% dei quali non è mai stata mostrata in precedenza. Gli incontri dietro le quinte di ricercatori di alto livello convocati dal Dr. Steven Greer esporranno il grado di operazioni segrete illegali al centro della secretazione UFO.

Dail briefing con il direttore della CIA con i massimi vertici del Pentagono fino al briefing del presidente Obama attraverso il consulente senior John Podesta, presidente della campagna presidenziale di Hillary Clinton, Unacknowledged porta lo spettatore dietro il velo di segretezza e nei corridoi del potere reale in cui i segreti UFO risiedono. Lo spettatore apprenderà che un silenzioso colpo di Stato si è verificato risalente agli anni '50 e che il Congresso, il presidente e altri leader mondiali sono stati messi da parte da elementi criminali all'interno del complesso militare-industriale-finanziario. Il documentario è narrato da Giancarlo Esposito, attore noto per il ruolo di Gus Fring nella serie tv Breaking Bad.

Il Dr. Steven Greer è apparso in una serie di documentari come Sirius, Thrive e The Day Before Disclosure e nella serie di documentari "Ancient Aliens" prodotti da History Channel. Greer ha fondato il Centro per gli Studi sull'Intelligenza Extraterrestre (CSETI) nel 1990 e il Progetto Disclosure nel 1993 il cui scopo ultimo è la divulgazione di informazioni sugli UFO presumibilmente soppresse. È andato in pensione da medico di pronto soccorso nel 1998 per dedicare più tempo al Progetto Disclosure, e il suo interesse per alieni e UFO risale a quando aveva otto anni e fu testimone di un avvistamento UFO a distanza ravvicinata.

Michael Mazzola dirige Unacknowledged, che è stato scritto da Steven Greer e Stephen Peek. Steven Greer è anche produttore con Jim Martin, Stephen Peek, Grant Ibrahim e Chris Crescitelli. Il documentario debutta negli States il 9 maggio.