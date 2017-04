Uglydolls: primo poster del film d'animazione di Robert Rodriguez

Di Pietro Ferraro sabato 1 aprile 2017

STX Entertainment ha annunciato che sarà Robert Rodriguez a dirigere il film d'animazione "Uglydolls" nei cinema nel 2019.

Quasi due anni dopo che STX Entertainment ha annunciato il film d'animazione sulle bambole Uglydolls, lo studio ha finalmente trovato il regista giusto. STX ha annunciato al CinemaCon di Las Vegas che sarà Robert Rodriguez a dirigere questo adattamento animato, con lo studio che ha rivelato anche il primo poster ufficiale del film e una data di uscita statunitense fissata al 10 maggio 2019.

Fuga da New York: John Carpenter commenta Robert Rodriguez regista del reboot John Carpenter commenta su Twitter la scelta di Robert Rodriguez come regista del reboot di "1997: Fuga da New York".

Deadline riporta che STX produrrà il film insieme a Gigi Pritzker e OddLot Entertainment, mentre David Horvath, che ha creato la linea Uglydolls, sarà produttore esecutivo con Drew Matilsky e la loro Pretty Ugly LLC. David Horvath e Drew Matilsky hanno creato insieme le Uglydolls nel 2001. Per quanto riguarda la genesi delle Uglydolls, David Horvath scrisse una lettera alla sua ragazza del college Sun-Min Kim in cui disegnò un mostro che sarebbe poi diventato l'Uglydoll noto come "Wage". David Horvath e Sun-Min Kim in seguito si sposarono e diedero il via a questa azienda di successo.

Popolato da personaggi satirici, giocosi e fuori dal comune con nomi come Wage, Babo, Ice-Bat e Wedgehead, il cosiddetto "Uglyverse" è un mondo in cui la definizione tradizionale di "brutto" è capovolta in quanto celebra personaggi che sono distintivi, speciali e fieramente diversi. Questo film d'animazione ha iniziato lo sviluppo alla Universal Pictures nel 2013, all'epoca a bordo come produttore c'era il fondatore di Illumination Christopher Meledandri. Il progetto si arenò e solo due anni dopo STX ha annunciato che il progetto sarebeb servito come base per la loro nuova divisione dedicata all'animazione. Al momento il film è ancora sprovvisto di uno sceneggiatore.

Insieme con la creazione di questi personaggi, David Horvath è anche autore di 12 libri sulle Uglydolls tra cui "How to Draw Ugly", "Guide to the Uglyverse" "The Ugly Guide to Being Alive and Staying That Way" insieme alla serie di libri "Bossy Bear". Questo "update" sul film delle Uglydolls arriva pochi giorni dopo l'annuncio che Robert Rodriguez dirigerà anche il remake di Fuga da New York per la 20th Century Fox.