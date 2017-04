Film 2018-2019: Mark Wahlberg, Michelle Williams e Kevin Spacey per Ridley Scott

Di Federico Boni sabato 1 aprile 2017

Riprese italiane ed imminenti per Ridley Scott con All the Money in the World. Al fianco di Natalie Portman spazio per Mark Wahlberg, Michelle Williams e Kevin Spacey.

Film 2018-2019: Beyoncé per Il Re Leone - Johnny Depp per King of the Jungle Oscar Isaac a caccia di un generale nazista in Operation Finale. - All the Money in the World: cast da sballo per il nuovo film di Ridley Scott, All the Money in the World, con Mark Wahlberg, Michelle Williams e Kevin Spacey new entry di giornata. Parola dell'Hollwood Reporter. I tre hanno così raggiunto Natalie Portman. La pellicola ricostruirà il celebre rapimento avvenuto nel 1973 ai danni di John Paul Getty III, nipote del petroliere miliardario Jean Paul Getty, fondatore della compagnia statunitense Getty Oil. Il 10 luglio del 1973 John Paul Getty III, all'epoca 16enne, venne rapito a Roma a piazza Farnese dalla 'Ndrangheta calabrese, facente capo alle 'Ndrine dei Mammoliti, Piromalli e Femia, con la richiesta di un riscatto di diciassette milioni di dollari. Nel novembre dello stesso anno un suo orecchio ed alcune fotografie vennero fatte pervenire dai rapitori ai giornali per sollecitare ulteriori pagamenti, onde indurre l'inflessibile e ricchissimo nonno Paul Getty I a pagare il riscatto. Alla fine della fiera venne pagato un riscatto di un miliardo e settecento milioni di lire, con Getty III liberato sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria dopo cinque mesi di segregazione. Sceneggiatura firmata David Scarpa, con via alle riprese in Italia nel mese di maggio.

- Acts of Violence: lanciato dalla serie Amazon Power, Rotimi Akinosho affiancherà Bruce Willis in Acts of Violence, action-thriller le cui riprese sono iniziate, in Ohio. A completare il cast Cole Hauser, Shawn Ashmore, Sophia Bush, Ashton Holmes e Melissa Bolona, con Brett Donowho alla regia. Akinosho sarà Frank, criminale che trascina nel mondo della prostituzione giovani donne. Sulle sue tracce, e su quelle del suo capo Mike Epps, 'er canotta' Willis, detective chiamato a scovarli una volta per tutte.

- Mission: Impossible 6 - tutta colpa della Marvel. Jeremy Renner non potrà prender parte a Mission: Impossible 6 a causa dei propri impegni con Avengers: Infinity War. Renner, non contento, potrebbe tornare ad essere Occhio di Falco anche in Ant-Man 2, le cui riprese sono imminenti. Impossibile, in sostanza, vederlo nuovamente al fianco di Tom Cruise nei panni di William Brandt.