The Jurassic Games: iniziate le riprese del mash-up fantascientifico di Ryan Bellgardt

Di Pietro Ferraro domenica 2 aprile 2017

Il mash-up fantascientifico The Jurassic Games di Ryan Bellgardt ha iniziato le riprese.

A prima vista sembrerebbe materia prima da Pesce d'Aprile, in realtà non è così poiché è stato confermato ufficialmente che hanno preso il via le riprese di The Jurassic Games, titolo che predne elementi di franchise popolari come Hunger Games e Jurassic Park miscelandoli in un bizzarro action fantascientifico che però secondo i produttori non dovrebbe essere una parodia, ma più un concept in stile The Asylum.

Il comunicato ufficiale arriva da Galen Christy di High Octane Pictures che produrrà il film in associazione con Oklahoma Film + Music Office (OF+MO); Christy ha confermato l'inizio della produzione di The Jurassic Games che sarà diretto da Ryan Bellgardt.

Interpretato da Ryan Merriman (Final Destination 3) e Perrey Reeves (Entourage), il film immagina un mondo ambientato in un futuro prossimo in cui dieci condannati a morte sono scelti per competere nei Jurassic Games, l'ultimo game show di realtà virtuale che contrappone giocatori contro dinosauri e viceversa. Tuttavia vi è una peculiarità...se si muore nel gioco virtuale, si muore anche nella realtà; e per Anthony Tucker (Adam Hampton), la sopravvivenza è la sua unica possibilità di ricongiungersi con i suoi figli, dopo essere stato ingiustamente imprigionato per l'omicidio di sua moglie. Mentre una subdola figura fuoriscena denominato "Il Presentatore" continua ad aggiungere sfide improbabili, i personaggi combattono di prova in prova contro probabilità di sopravvivenza sempre più scarse e la regola che un solo sfidante potrà emergere come vincitore e reclamare la libertà. The Jurassic Games è il terzo film del regista Premio Emmy Ryan Bellgardt, che ha scritto Army of Frankensteins e recentemente diretto l'horror Gremlin.

High Octane Pictures è entusiasta di collaborare ancora con Ryan Bellgardt, indiscutibilmente uno dei nuovi e più talentuosi registi del settore. The Jurassic Games è un concept molto entusiasmante, è parte Hunger Games, parte Jurassic Park...e offrirà un sacco di folle divertimento. Con Bellgardt dietro la macchina da presa, e il cast fantastico che abbiamo a disposizione il film sarà una gradita sorpresa per i fan. Sarà pura "dino-mite". Galen Christy - produttore / sceneggiatore

I crediti di High Octane Pictures includono l'imminente horror Clowntergeist e il fantascientifico The Answer. Ryan Merriman ha iniziato la sua carriera di attore con il personaggio ricorrente di Blake Kellogg nella serie tv The Mommies in onda nel lontano 1995. E' anche apparso in Halloween - La resurrezione, The Ring 2 e Attack of the 50 Foot Cheerleader. Merriman ha inoltre avuto un ruolo ricorrente nella serie tv Pretty Little Liars e ha recitato al fianco di Harrison Ford nel film biografico sul baseball 42.

Perrey Reeves ha esordito ne lontano 1989 nel film per la tv Mothers, Daughters and Lovers. E' apparsa in un paio di serie tv iconiche come l'originale Flash degli anni '90, 21 Jump Street e X-Files. per lei ci sono anche crediti nel cinema di genere come protagonista de La bambola assassina 3 e al fianco di Will Ferrell in Old School.

Fonte: Movieweb