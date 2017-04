Box Office Italia, La Bella e la Bestia batte anche Ghost in the Shell - disastrosi gli italiani

Di Federico Boni lunedì 3 aprile 2017

Classe Z, Il Permesso e La verità vi spiego sull'amore confermano il momento NO del cinema italiano in sala.

Box Office Usa, Baby Boss batte La Bella e la Bestia- Ghost in the Shell fa flop Baby Boss vola in testa al box office americano, mentre non sfonda Ghost in The Shell. 8 mesi consecutivi di recessione non si erano mai visti, al botteghino italiano. E' da agosto del 2016 che le casse del box office piangono, rispetto all'anno precedente, con quest'ultimo fine settimana che non ha neanche lontanamente invertito la rotta. Davanti a tutti, ancora una volta, La Bella e la Bestia. 2.3 milioni di euro in 4 giorni per il live-action Disney, che ha così raggiunto i 17.668.618 euro totali. Crollerà il muro dei 20. Dietro il titolo di Bill Condon, purtroppo, il vuoto. Per il 3° weekend consecutivo solo La Bella e la Bestia è riuscito a superare la soglia del milione in 4 giorni.

Sotto il milione c'è rimasto persino Ghost in the Shell, già deludente in America. Solo 936.630 euro per il titolo Universal, con 131.637 spettatori paganti e una media per sala di 2.054 euro. Una miseria di esordio. Ma c'è chi ha fatto peggio. Molto peggio. 285 sale e 442.867 euro per Classe Z (media per copia di 1.554 euro), 257 sale e 407.858 per Il Permesso (1.587 a copia) e addirittura 269 sale e appena 285.465 euro per La verità vi spiego sull'amore (media per copia di 1.061 euro). Un disastro tutto italiano, considerando anche il flop di Giovanni Veronesi con Non è un Paese per Giovani, arrivato ai 898.272 euro in 11 giorni e con un 2° weekend da 744 euro a sala. Tolti Siani e Ficarra e Picone, un 2017 difficilissimo per la cinematografia nazionale, con il genere 'commedia' senza più fiato.

Lanciato in 72 sale, lo splendido La Vendetta di un uomo tranquillo ha debuttato con 162.093 euro, facendo sua la 2° media per sala dietro La Bella e la Bestia, mentre Elle ha raggiunto i 756.683 euro, Life ha superato la soglia del milione e Il diritto di Contare si è avvicinato ai 2 e mezzo. Altro fine settimana inutilmente affollato quello in arrivo grazie alle uscite di Libere disobbedienti innamorate - In Between, Power Rangers, Underworld - Blood Wars, I Puffi - Viaggio nella foresta segreta, Virgin Mountain, L'altro volto della speranza di Aki Kaurismäki, Il segreto di Sheridan e l'immancabile fiumana di titoli italiani gettati alle ortiche: Ovunque tu Sarai, La parrucchiera di Incerti, Piccoli crimini coniugali di Infascelli e The Startup - Accendi il tuo futuro di D'Alatri.