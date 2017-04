Star Wars: nuova action figure Hot Toys di Han Solo "Stormtrooper"

Di Pietro Ferraro lunedì 3 aprile 2017

Hot Toys annuncia una nuova action-doll di Harrison Ford nei panni di Han Solo durante l'incursione a bordo della Morte nera nello "Star Wars" originale.

In origine un contrabbandiere, la vita di Han Solo (Harrison Ford) è radicalmente cambiata dopo l'incontro con Luke Skywalker e Obi-Wan Kenobi. Solo nell'originale Star Wars ha accompagnato il giovane Luke Skywalker (Mark Hamill) sulla Morte Nera per salvare la Principessa Leia (Carrie Fisher) da un terribile destino e ha intrapreso un nuovo percorso che lo porterà a diventare un grande eroe dell'Alleanza Ribelle.

Star Wars, Han Solo: nuova action figure Hot Toys di Harrison Ford Hot Toys lancia una nuova action-doll che ritrae Harrison Ford nei panni di Han Solo nella trilogia originale della saga di Star Wars.

In Star Wars Episodio IV: Una nuova speranza, Han Solo trafuga una divisa da Stormtrooper per infiltrarsi nel centro di detenzione dove la principessa è tenuta prigioniera. Hot Toys ha deciso di omaggiare uno dei più iconici e amati film di fantascienza di semrpe con una nuova action-doll in scala 1/6 (30cm di altezza per oltre 30 punti di articolazione) che ritrae Harrison Ford nei panni di Han Solo con indosso la divisa da Stormtrooper senza casco, che viene fornito a parte come accessorio.

Lo Han Solo travestito da Stormtrooper viene fornito di un set di 8 mani guantate intercambiabili per le varie prese e pose, un fucile blaster, un detonatore termico, un'armatura Stormtrooper bianca, un sotto-tuta nero, una cinghia con fondina per blaster e un paio di stivali bianchi.