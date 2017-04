Adorabile nemica: trailer italiano del film con Shirley MacLaine e Amanda Seyfried

Teodora film ha reso disponibile il trailer italiano di Adorabile nemica (The Last World), il nuovo film di Mark Pellington con Shirley MacLaine e Amanda Seyfried in arrivo nei cinema italiani il 4 maggio 2017.

Il film che ha debuttato al Sundance 2017 racconta tra dramma e commedia della milionaria Harriet Lauler (Shirley MacLaine) e del suo bisogno ossessivo-compulsivo di gestire ogni dettaglio della sua esistenza, che la porta ad ingaggiare una giovane scrittrice di talento (Amanda Seyfried) per scrivere il suo necrologio. Anne Heche, Tom Everett Scott, Thomas Sadoski, Joel Murray, Adina Porter, Phillip Baker Hall, Sarah Baker, Steven Culp e Basil Hoffman completano il cast.

Adorabile nemica è scritto in gran parte dal punto di vista di una donna nata in un’epoca in cui non c’era spazio per le donne nel mondo degli affari. A quei tempi, se una aspirava al successo, doveva avere un polso di ferro e comandare tutti a bacchetta. Per questo motivo il mio personaggio si comporta in quel modo, ma al tempo stesso riesce a essere molto divertente. Lei sa di aver dato sui nervi a molte persone nel corso della sua vita e malgrado ciò vuole comunque essere ricordata bene. Il film racconta inoltre il rapporto tra due donne che, grazie al reciproco incoraggiamento, diventano capaci di affrontare situazioni e sentimenti come mai prima avrebbero saputo. E, soprattutto, entrambe finiscono per conoscere meglio se stesse.

Shirley MacLaine