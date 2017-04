I peggiori: trailer della commedia d'azione di Vincenzo Alfieri

Di Pietro Ferraro lunedì 3 aprile 2017

Warner Bros. ha reso disponibile il trailer de I Peggiori, la nuova commedia d’azione diretta e interpretata da Vincenzo Alfieri.

Due fratelli squattrinati e senza prospettive (Lino Guanciale e Vincenzo Alfieri), nella speranza di garantire alla sorella tredicenne un futuro migliore, si inventano un'insolita attività: armati di maschere e micro-camere demoliranno pubblicamente l'identità e la credibilità dei vari "furbetti del quartierino" che infestano il Bel Paese, trasformandosi così in due improbabili "eroi a pagamento".

Il trailer presenta una sorta di divertito Kick-Ass all'italiana con una strizzatina d'occhio, dal punto di vista visivo, al campione d'incassi Smetto quando voglio.

Il cast è completato da Lino Guanciale, Vincenzo Alfieri, Antonella Attili, Tommaso Ragno, Miriam Candurro, Sara Tancredi, Biagio Izzo e con la partecipazione di Ernesto Mahieux e Francesco Paolantoni.

Il film segna il primo lungometraggio da regista per l'attore Vincenzo Alfieri i cui crediti includono la regia del corto fantascientifico Memories e ruoli in Niente può fermarci, in cui interpreta un ragazzo affetto dalla sindrome di Tourette, Il cuore altrove, Questa notte è ancora nostra, Ex e Manuale d'amore 3.

I Peggiori è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia e Italian International Film ed è prodotto da Fulvio e Federica Lucisano. Il film uscirà nelle sale il 18 maggio distribuito da Warner Bros. Pictures.