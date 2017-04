Guardiani della galassia Vol. 2: nuovo folle e bizzarro fan trailer

Di Pietro Ferraro martedì 4 aprile 2017

Personaggi di Inside Out, Spider-Man 3 e Suicide Squad si ritrovano nel nuovo "weird trailer" di Guardiani della Galassia 2.

Alla fine di febbraio Marvel ha reso disponibile il terzo trailer di Guardiani della galassia Vol. 2 che non ha deluso. Durante il fine settimana lo YouTuber Aldo Jones ha condiviso la sua ultima fatica parte della serie "Weird Trailers", che gioca con il franchise Marvel trasformando il trailer originale in un bizzarro "trip" in cui appaiono personaggi che non c'entrano nulla come quelli di Inside out, Suicide Squad, il Peter Parker di Tobey Maguire in una famigerata scena di ballo vista Spider-Man 3 non molto apprezzata dai fan e anche un accenno ad una recente ospitata di Peter Dinklage al Saturday Night Live.

La cosa bizzarra del trailer di Aldo Jones non è il suo essere fieramente "weirdo", ma il fatto che nonostante la follia sovrana il tutto non "stona" affatto con l'approccio ironico e farsesco della fonte d'ispirazione.

Il trailer include lo scontro tra Star-Lord (Chris Pratt) e il suo team con una gigantesca creatura-calamaro, la scena di Spider-Man 3 dove il Peter Parker di Tobey Maguire danza per le strade di New York e la breve scena in cui i Guardiani incontrano Ayesha (Elizabeth Debicki) che dice di percepire tra loro paura, gelosia e tradimento con Aldo Jones che ha inserito nel trailer Paura (Bill Hader), Tristezza (Phylis Smith) e Disgusto (Mindy Kaling), personaggi del film d'animazione Inside Out insieme alla Harley Quinn di Margot Robbie da Suicide Squad.

C'è anche un breve momento dell'ospitata di un Peter Dinklage "parruccato" al Saturday Night Live, un cenno al fatto che Dinklage si unirà all'Universo Cinematografico Marvel interpretando un personaggio attualmente non specificato in Avengers: Infinity War. Il resto del trailer include citazioni da Deadpool e la serie tv Friends e il finale del trailer si conclude scambiando la scena in cui Ego il pianeta vivente (Kurt Russell) dice a Star-lord di essere suo padre sostituito con un personaggio del film d'animazione Megamind.

Questa "weird trailer" arriva pochi giorni dopo un messaggio bizzarro condiviso da Chris Pratt in cui l'attore ha sostenuto che il film vincerà "ogni premio cinematografico e circa 39 medaglie d'oro olimpiche" in vari eventi come ciclismo, ginnastica e lo "sci con il fucile" (cioè il biathalon). Guardiani della galassia Vol. 2 arriva nei nei cinema italiani il 25 aprile.