Battle of Britain, Ridley Scott va in guerra

Di Federico Boni martedì 4 aprile 2017

Pioggia di progetti per il 79enne Ridley Scott.

All the Money in the World, Ridley Scott porta al cinema il rapimento Getty - Natalie Portman nel cast Imminenti riprese in Italia per All the Money in the World di Ridley Scott, film centrato sul clamoroso rapimento romano di John Paul Getty III. Altri 4 capitoli di Alien, l'ipotesi del Gladiatore 2, l'imminente All the Money in the World sul rapimento Getty da girare in Italia ed ora anche questo Battle of Britain per la Fox. 79 anni e non sentirli per Ridley Scott, sempre più impegnato. A detta di Variety il regista di Alien: Covenant produrrà e dirigerà questo titolo sulla II° Guerra Mondiale, con Matthew Orton allo script.

La 'battaglia d'Inghilterra' è stata la campagna militare in cui la Royal Air Force ha difeso il Regno Unito contro l'aviazione nazista di Hitler, la Luftwaffe, dal 10 luglio al 31 Ottobre del 1940. La battaglia d'Inghilterra è stata la prima grande sconfitta per la Germania, fermando i piani d'invasione che i tedeschi avevano preparato per il Regno Unito.

Alien: Covenant, ricordiamolo, uscirà il 19 maggio del 2017, con altri 4 sequel di fatto già annunciati da Ridley, produttore anche di Blade Runner 2. Le riprese di All the Money in the World prenderanno vita a maggio, con protagonisti Natalie Portman, Mark Wahlberg, Michelle Williams e Kevin Spacey.

