Aquaman: foto e video con Amber Heard e Jason Momoa

Di Pietro Ferraro martedì 4 aprile 2017

Il film Aquaman di James Wan si prepara alle riprese per un'uscita fissata al 21 dicembre 2018.

Con le riprese di Aquaman che prenderanno il via questa estate vi proponiamo una serie di video e foto che mostrano la preparazione fisica del cast con Jason Momoa nel ruolo di Arthur Curry e Amber Heard nei panni di Mera. Durante il fine settimana Amber Heard ha postato un nuovo video in cui mostra parte del suo addestramento nel combattimento corpo a corpo. L'attrice nel video si sta preparando con Jon Valera parte del team della 87Eleven, una società che è stata fondata da Chad Stahelski e David Leitch, registi dell'action John Wick. Nella foto con la spada Amber Heard ha rivelato che stava per allenarsi con l'esperta di arti marziali Li Jing, che ha lavorato come uno stuntwoman su film come Pacific Rim, L'ultimo dominatore dell'aria, Rush Hour 3 e Fast & Furious: Tokyo Drift.

Il cast di Aquaman include anche Willem Dafoe come Nuidis Vulko, Patrick Wilson come Ocean Master Orm, Nicole Kidman come la madre di Aquaman, Atlanna e Yahya Abdul Mateen II come la nemesi principale Black Manta. Ci sono state segnalazioni che la produzione starebbe valutando Temeura Morrison per il ruolo del padre umano di Arthur Curry, ma non è stato confermato se l'attore abbia già firmato. Nessun dettaglio sulla trama è stato rivelato, ma il regista James Wan ha paragonato questa storia al classico All'inseguimento della pietra verde accennando al fatto che quando Aquaman e Mera s'incontrano per la prima volta non vanno proprio d'amore e d'accordo.

James Wan dirige da una sceneggiatura di Will Beall basata su una storia che il regista ha scritto con Geoff Johns. Wan ha confermato che il personaggio DC Comics Aqualad non apparirà nel film e Jason Momoa ha recentemente elogiato la sceneggiatura affermando che Aquaman mostrerà ai fan un mondo mai visto prima. I fan potranno vedere Aquaman e Mera nel film Justice League in arrivo nei cinema il 17 novembre.

Warner Bros. ha recentemente posticipato la data di uscita di Aquaman al 21 dicembre 2018.

Un post condiviso da Amber Heard (@amberheard) in data: 27 Mar 2017 alle ore 13:32 PDT

Un post condiviso da Amber Heard (@amberheard) in data: 1 Apr 2017 alle ore 10:56 PDT

Stunt performers are practising in preparation for the filming of Aquaman. @NicoleRowles9 reports.https://t.co/Au1EawcjKS #9News — Nine News Gold Coast (@9NewsGoldCoast) 29 dicembre 2016

TONIGHT: Your sneak peek into the incredible stunts we’ll see on the set of Aquaman. @NicoleRowles9 #9News 5.30pm. pic.twitter.com/HdkvoSx2Ld — Nine News Gold Coast (@9NewsGoldCoast) 29 dicembre 2016

There is only one true King. #unitetheseven pic.twitter.com/RDFG8jbuI6 — Zack Snyder (@ZackSnyder) 20 febbraio 2015