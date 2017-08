Aquaman: nuova foto dal set e un'immagine di Mera

Di Pietro Ferraro lunedì 14 agosto 2017

Il film "Aquaman" di James Wan ha iniziato le riprese per un'uscita fissata al 21 dicembre 2018.

Trapelata via Twitter una nuova foto dal set di Aquaman con un guerriero in armatura che sembra uno dei figuri armati che inseguono la Mera di Amber Heard nell'immagine che apre l'articolo. Non è chiaro se l'armatura ritratta nella foto appartenga ad un Atlantideo o alle truppe dell'arcinemico Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II) o di Orm Marius, il fratellastro di Aquaman interpretato da Patrick Wilson.

Il film sarà una storia di origine di Arthur Curry (Jason Momoa) e seguirà l'eroe mentre cerca di ottenere rispetto sia dagli esseri umani e che dagli atlantidei. Aquaman si sta attualmente girando sulla Gold Coast in Australia con riprese della casa di Arthur (Amnesty Bay). I fan sembra si siano abituati da subito all'idea di un Aquaman completamente diverso da quello ritratto nei fumetti. Momoa ha affermato che il suo Aquaman avrà un lato oscuro e per lui sarà molto difficile integrarsi.

Alcuni filmati di Aquaman sono stati mostrati al Comic-Con di San Diego con immagini dell'imponente esercito di Atlantideo a cavallo di squali e gigantesche navi subacquee. Aquaman debutterà nei cinema italiani il 21 dicembre 2018.

Aquaman: foto e video dal set con Dolph Lundgren

Con le riprese in corso di Aquaman in Australia, l'attore Dolph Lundgren ha condiviso una nuova foto e un video dal set attraverso i suoi account social media. Il video pubblicato in origine su Snapchat vede Lundgren in una struttura per le scene di stunt che sta provando una scena subacquea dove nuota verso un qualche personaggio, ritratto nella prova da un uomo non identificato. Il video mostra anche l'attore che riguarda la scena su un piccolo monitor per vedere come appaiono i suoi movimenti su schermo. Purtroppo, l'attore non indossa il suo costume da Re Nereus, ma dovrebbero arrivare presto nuove immagini ufficiali del cast.

Dolph Lundgren ha inoltre pubblicato sul suo account Instagram una foto in cui è visto indossare un'imbracatura per il lavoro con i cavi, rivelando che il lavoro con i cavi è un "buon allenamento".

Il personaggio di Re Nereus è piuttosto recente nell'universo DC Comics, creato dal presidente DC Films Geoff Johns e da Paul Pelletier, ha debuttato in "Aquaman Vol. 7 N. 19 (giugno 2013)". Questo personaggio vive in un regno subacqueo conosciuto come Xebel, la patria di Mera, che Nereus afferma come suo potentato, ordendo piani per uccidere Aquaman. Non sappiamo se questo particolare arco narrativo verrà utilizzato nel film, ma Jason Momoa ha accennato che il film di Aquaman sarà basato sui nuovi fumetti reboot "52", dove è stato introdotto Re Nereus. Il potere primario di Nereus è l'Idrochinesi che gli permette di manipolare l'acqua a suo piacimento.

Il video di Snapchat riportava il titolo di lavorazione segreto di Aquaman, "Ahab", che è stato rivelato lo scorso dicembre, molto tempo prima che la riprese prendessero il via. Le riprese dovrebbero durare per tutta l'estate in Australia, con un'altro aggiornamentro che ha rivelato che la produzione prevede alcune riprese in location Italiane con scene girate presso il Castello di Venere a Erice in Sicilia.

Sono scarsi i dettagli sulla trama, ma il regista James Wan ha confermato che il personaggio DC Comics "Aqualad" non sarà nel film. Il protagonista Jason Momoa ha descritto Aquaman, previsto nei cinema per il 21 dicembre 2018, come un "racconto di crescita", mentre il regista James Wan ha suggerito alcuni elementi di un'avventura romantica, confrontando questa storia con il film anni '80 All'inseguimento della pietra verde interpretato da Michael Douglas e Kathleen Turner.

Un post condiviso da Dolph Lundgren (@dolphlundgren) in data: 20 Giu 2017 alle ore 21:12 PDT

Aquaman: nuova foto dal set con Jason Momoa e Amber Heard

Con le riprese di Aquaman in pieno corso oggi abbiamo un nuovo scatto dal set che mostra per la prima volta insieme Jason Momoa (Aquaman) e Amber Heard (Mera).

Questa foto è approdata sulla pagina Twitter Amber Heard Italia, mentre le ripresa continuano in Australia. Più di recente alcuni video hanno rivelato grandi serbatoi d'acqua utilizzati per alcune delle scene acquatiche di Aquaman, insieme ad uno sguardo alla città natale di Aquaman, Amnesty Bay. Il villaggio di pescatori australiano "The Spit" ha visto la costruzione di alcuni edifici di Amnesty Bay come "Fish Co-Op" e un negozio deominato "Sunken Galleon".

Ill cast di Aquaman include anche Willem Dafoe come Nuidis Vulko, Temuera Morrison come Tom Curry, Dolph Lundgren come re Nereus, Yahya Abdul-Mateen II come Black Manta con Patrick Wilson come Ocean Master aka Orm e l'attrice Premio Oscar Nicole Kidman come Atlanna. Le ultime aggiunte al cast sono stati Ludi Lin visto di recente nel reboot Power Rangers che interpreta Murk, leader dei soldati atlantidei noti come "Men-of-War" e Otis Dhanji, che farà il suo debutto sul grande schermo interpretando Arthur Curry bambino.

La produzione di Aquaman dovrebbe approdare anche in Italia, in Sicilia, con l'ultima tappa delle riprese che potrebbero prendere il via all'inizio di settembre, ma non ci sono conferme al riguardo. Warner Bros. ha cambiato la data di uscita di Aquaman due volte, ma ora sembra che sia confermata al 21 dicembre 2018.





Aquaman: foto e video dal set e prima immagine ufficiale di Mera

Sono in corso in Australia le riprese di Aquaman e oggi possiamo mostrarvi nuovi video e foto dal set che mostrano la produzione usare alcuni serbatoi d'acqua per scene ambientata nella casa dell'eroe ad Amnesty Bay. Questo aggiornamento rivela anche che il giovane attore Otis Dhanji, che interpreta il giovane Arthur Curry, è stato avvistato sul set. News.com.au riferisce che le riprese hanno avuto luogo in un set cotruito vicino all'hotel Palazzo Versace, dove sia Jason Momoa che il suo stuntman sono stati avvistati sul set, insieme ad alcuni attori che interpretano "grossi bikers". Questo aggiornamento rivela anche che, mentre queste scene erano in corso, sia Otis Dhanji, che interpreta il giovane Arthur Curry / Aquaman che Temuera Morrison, che interpreta il padre umano di Arthur, sono stati visti mentre filmavano presso il Village Roadshow Studios, alcune riprese in un serbatoio d'acqua all'esterno dello studio. Oltre a video e foto dal set, il regista James Wan ha condiviso una prima immagine ufficiale di Amber Heard nei panni della regina Mera durante la sua prima giornata di riprese. Ricordiamo che qualche tempo fa abbiamo visto una foto di Mera dal film Justice League e il suo aspetto era molto diverso rispetto a questo film. Amber Heard ha anche celebrato il suo primo giorno in set, condividendo una sua foto che la ritrar sulla sedia del truccco, mentre legge un fumetto di Aquaman. Il cast comprende inoltre Willem Dafoe come Nuidis Vulko, Dolph Lundgren come re Nereus, Yahya Abdul-Mateen II come Black Manta con Patrick Wilson come Ocean Master e Nicole Kidman come Atlanna. L'ultima aggiunta al cast è stata Ludi Lin visto di recente nel reboot Power Rangers, l'attore interpreta Murk, leader dell'esercito dei soldati di Atlantide noti come "Men-of-War" che rappresentano l'ultima linea di difesa del regno sottomarino. Durante un'intervista rilasciata in ottobre, James Wan ha sorpreso molti fan quando ha paragonato questa storia all'avventura romance del 1984 All'inseguimento della Pietra Verde. Il regista ha rivelato che la storia inizia con la Mera di Amber Heard e l'Arthur Curry di Jason Momoa ch non vanno molto d'accordo, ma mentre la storia progredisce cominciano a lavorare insieme, avvicinandosi anche romanticamente. Jason Momoa ha anche descritto questo film come una "storia di avventura", che porterà i fan in un territorio cinematografico che non hanno mai visto o sperimentato prima. La produzione dovrebbe durare tutta l'estate in Australia, ma sono previste anche riprese in Italia. Aquaman debutterà nei cinema il 21 dicembre 2018.

Over a year of prep, 6 months of training, & countless hrs of denying myself pleasure, aka donuts, has led to this moment: Day 1. #Aquaman pic.twitter.com/qW1UE10RxS — Amber Heard (@realamberheard) 18 maggio 2017





Gold Coast: Behind the scenes of 'Aquaman' with filming underway in water tanks at Village Roadshows Studio. https://t.co/vP5m6MyPjF #7News pic.twitter.com/moD1XqldDk — 7 News Queensland (@7NewsQueensland) 18 maggio 2017





Un post condiviso da Jason Momoa (@prideofgypsies) in data: 11 Mag 2017 alle ore 01:41 PDT







Aquaman, iniziate le riprese: prima foto dal set e logo ufficiale

Hnano preso il via le riprese di Aquaman di James Wan (The Conjuring, Fast & Furious 7) con protagonista Jason Momoa che torna nei panni del supereroe DC dopo la comparsata in Batman v Superman e l'imminente debutto ufficiale in Justice League in arrivo nei cinema a novembre. Il film vede protagonisti anche Amber Heard (Justice League, Magic Mike XXL) come Mera; il candidato all'Oscar Willem Dafoe (Platoon, Spider-Man 2) come Vulko; Temuera Morrison (Star Wars: Episodio II - Attacco dei Cloni, Lanterna Verde) come Tom Curry; Dolph Lundgren (i film I Mercenari) come Re Nereus; Yahya Abdul-Mateen II (l'imminente Baywatch, The Get Down di Netflix) come Black Manta; Con Patrick Wilson (The Conjuring, Watchmen) come Orm / Ocean Master e il Premio Oscar Nicole Kidman (The Hours, Lion) nei panni di Atlanna madre di Aquaman. Il regista James Wan ha pubblicato una prima foto dal set su Twitter, dove ha rivelato anche il logo ufficiale e il titolo di lavorazione ("#Ahab"). Non ci sono ancora dettagli ufficiali sulla trama ma un recente aggiornamento riportava che la storia seguirà "il re esiliato della civiltà perduta di Atlantide cresciuto dai delfini e poi adottato dal custode di un faro". Il film è prodotto da Peter Safran con Zack Snyder, Deborah Snyder, Rob Cowan, Jon Berg e Geoff Johns come produttori esecutivi del team di Warner Bros. Dietro le quinte Wan ha voluto al suo fianco alcuni suoi frequenti collaboratori come il direttore della fotografia Don Burgess (The Conjuring 2, Forrest Gump), il suo montatore per cinque volte Kirk M. Morri (i film The Conjuring, Fast & Furious 7, i film Insidious) e il produttore Bill Brzeski (Fast & Furious 7). A loro si aggiungono la costumista Kym Barrett (La trilogia Matrix, The Amazing Spider-Man), insieme al supervisore degli effetti visivi premio Oscar Charles Gibson (Pirati dei Caraibi 2, Hunger Games: Il canto della rivolta parte 1 & 2) e ilsupervisore degli effetti visivi Kelvin McIlwain (la saga Fast & Furious). Le riprese si svolgeranno principalmente in location che attraversano la splendida Gold Coast del Queensland in Australia con un'ampia parte delle riprese realizzate presso i Village Roadshow Studios. Le riprese avranno luogo anche a Terranova, Sicilia (Erice, Castello di Venere) e Tunisia. Un'icona da oltre 75 anni, Aquaman è conosciuto dai fan DC Comics come sovrano di Atlantide, ma il supereroe si è impegnato a proteggere l'intero globo, sia in terra che in mare. I fan potranno vedere l'Arthur Curry / Aquaman di Jason Momoa, la Mera di Amber Heard e il Nuidis Vulko di Willem Dafoe in Justice League in uscita il 17 novembre.



Months of intensive prep have led to this. Here we go. #DayOne #Ahab pic.twitter.com/Ryhl3NUtRY — James Wan (@creepypuppet) 3 maggio 2017

Aquaman: foto e video con Amber Heard e Jason Momoa

Con le riprese di Aquaman che prenderanno il via questa estate vi proponiamo una serie di video e foto che mostrano la preparazione fisica del cast con Jason Momoa nel ruolo di Arthur Curry e Amber Heard nei panni di Mera. Durante il fine settimana Amber Heard ha postato un nuovo video in cui mostra parte del suo addestramento nel combattimento corpo a corpo. L'attrice nel video si sta preparando con Jon Valera parte del team della 87Eleven, una società che è stata fondata da Chad Stahelski e David Leitch, registi dell'action John Wick. Nella foto con la spada Amber Heard ha rivelato che stava per allenarsi con l'esperta di arti marziali Li Jing, che ha lavorato come uno stuntwoman su film come Pacific Rim, L'ultimo dominatore dell'aria, Rush Hour 3 e Fast & Furious: Tokyo Drift. Il cast di Aquaman include anche Willem Dafoe come Nuidis Vulko, Patrick Wilson come Ocean Master Orm, Nicole Kidman come la madre di Aquaman, Atlanna e Yahya Abdul Mateen II come la nemesi principale Black Manta. Ci sono state segnalazioni che la produzione starebbe valutando Temeura Morrison per il ruolo del padre umano di Arthur Curry, ma non è stato confermato se l'attore abbia già firmato. Nessun dettaglio sulla trama è stato rivelato, ma il regista James Wan ha paragonato questa storia al classico All'inseguimento della pietra verde accennando al fatto che quando Aquaman e Mera s'incontrano per la prima volta non vanno proprio d'amore e d'accordo. James Wan dirige da una sceneggiatura di Will Beall basata su una storia che il regista ha scritto con Geoff Johns. Wan ha confermato che il personaggio DC Comics Aqualad non apparirà nel film e Jason Momoa ha recentemente elogiato la sceneggiatura affermando che Aquaman mostrerà ai fan un mondo mai visto prima. I fan potranno vedere Aquaman e Mera nel film Justice League in arrivo nei cinema il 17 novembre. Warner Bros. ha recentemente posticipato la data di uscita di Aquaman al 21 dicembre 2018.

Un post condiviso da Amber Heard (@amberheard) in data: 27 Mar 2017 alle ore 13:32 PDT











Stunt performers are practising in preparation for the filming of Aquaman. @NicoleRowles9 reports.https://t.co/Au1EawcjKS #9News — Nine News Gold Coast (@9NewsGoldCoast) 29 dicembre 2016

TONIGHT: Your sneak peek into the incredible stunts we’ll see on the set of Aquaman. @NicoleRowles9 #9News 5.30pm. pic.twitter.com/HdkvoSx2Ld — Nine News Gold Coast (@9NewsGoldCoast) 29 dicembre 2016





There is only one true King. #unitetheseven pic.twitter.com/RDFG8jbuI6 — Zack Snyder (@ZackSnyder) 20 febbraio 2015