Avatar, via alle riprese in autunno per i 4 sequel - parola di Sigourney Weaver

martedì 4 aprile 2017

I 4 sequel di Avatar ad un passo dal via alle riprese.

Forse ci siamo. Finalmente. 8 anni dopo l'uscita in sala di Avatar, James Cameron è davvero pronto ad inaugurare il set che darà vita ai suoi annunciati 4 sequel. Via alle riprese in autunno, al termine dell'estate, per il kolossal Fox. Parola di Sigourney Weaver, pronta a resuscitare per Cameron come dichiarato all'Hollywood Reporter.

'Stiamo per iniziare! Stiamo per iniziare la preparazione, anche se probabilmente non posso dire nulla. Gireremo in autunno. Ti dico che questi script sono fantastici, non deluderanno i fan. Sono invece preoccupata per quanto riguarda la loro realizzazione, perché sono davvero ambiziosi. Ma ne è valsa la pena aspettare. Cercheremo comunque di fare tutto il più rapidamente possibile'.

Tempi produttivi che saranno immancabilmente lunghi. 4 i film da girare contemporaneamente, per due anni di riprese e un'uscita in sala di Avatar 2 probabilmente per fine 2019. Sul set, oltre alla Weaver, ritorni annunciati per Sam Worthington, Zoe Saldana e Stephen Lang. I 4 sequel sono stati scritti dallo stesso Cameron insieme a Rick Jaffa e Amanda Silver, Josh Friedman e Shane Salerno.

