Freakshit, Armie Hammer e Alicia Vikander a caccia di mostri

Di Federico Boni martedì 4 aprile 2017

Il regista di High-Rise per Freakshit.

Free Fire: nuovo trailer e locandine del thriller con Brie Larson e Armie Hammer Il regista di "Kill List" e "High-Rise" torna con un thriller anni '70 dal cast stellare prodotto da Martin Scorsese. Armie Hammer affiancherà il premio Oscar Alicia Vikander in Freakshit, nuovo monster movie che vedrà alla regia Ben Wheatley (High-Rise). Hammer ritroverà il regista dopo aver girato l'action Free Fire, in sala dal 21 aprile.

In lavorazione dal lontano 2012, Freakshit vedrà una serie di spaventosi mostri ergersi dalla terra con l'intenzione di terrorizzare le persone normali al calar della notte. Per contrastarli il Governo da' vita ad una banda di disadattati e fuorilegge, chiamati a catturarli e ad ucciderli per soldi, senso civico o anche solo divertimento. I Freakshit, per l'appunto. Riprese estive, al termine della lavorazione del reboot di Tomb Raider che vede la Vikander protagonista.

Wheatley ha scritto la sceneggiatura al fianco di Amy Jump, con Andrew Starke produttore. High-Rise, interpretato da Tom Hiddleston e Jeremy Irons, non è mai uscito nelle sale d'Italia, mentre Free Fire, che vede Sharlto Copley, Brie Larson, Cillian Murphy e Jack Reynor al fianco di Hammer, ha chiuso l'ultimo Torino Film Festival.

Fonte: Comingsoon.net