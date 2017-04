Oscar, annunciate le date per il 2018, 2019 e 2020 e 2021

Di Federico Boni martedì 4 aprile 2017

Annunciate le date salienti della 90esima edizione degli Oscar.

Oscar 2017: i vincitori, giallo su Moonlight miglior film Oscar 2017: chi ha vinto? Scopri tutti i vincitori. Academy ed ABC hanno annunciato le date chiave per le prossime quattro edizioni degli Oscar. La 90esima edizione andrà in onda domenica 4 marzo, nel 2018, mentre per le successive 3, ovvero la 91esima, la 92esima e la 93esima, si tornerà al più classico mese di febbraio: 24/02/2019, 23/02/2020 e 28/02/2021.

Le date fondamentali della prossima edizione, invece, saranno queste.

- 5 gennaio 2018: apertura votazioni per le nomination

- 12 gennaio 2018: chiusura votazioni per le nomination

- 23 gennaio 2018: annuncio nomination

- 20 febbraio: apertura voti finali

- 27 febbraio: chiusura voti finali

- 28 febbraio: concerto Oscar

- 4 marzo: notte degli Oscar

La serata andrà come sempre in scena dal Dolby Theatre® all'Hollywood & Highland Center ® di Los Angeles e sarà trasmessa in diretta dalla rete televisiva ABC. Notte che verrà poi trasmessa in altri 225 Paesi.

Fonte: Comingsoon.net