Terminator 2: nuova statua "DAM Toys" del T-800 di Arnold Schwarzenegger

Di Pietro Ferraro martedì 4 aprile 2017

DAM Toys annuncia una nuova imponente sttaua dedicata all'iconico T-800 di Arnold Schwarzenegger in "Terminator 2 - Il giorno del giudizio".

Quando si parla dei sequel migliori di sempre, insieme a titoli storici come Il Padrino parte 2, L'impero colpisce ancora e Aliens - Scontro finale troviamo anche il blockbuster Terminator 2 - Il giorno del giudizio di James Cameron, un sequel da oltre mezzo miliardo di dollari d'incasso e 4 Premi Oscar (Miglior trucco, sonoro, montaggio sonoro ed effetti speciali).

Terminator 2 segna il ritorno in gran spolvero del T-800 di Arnold Schwarzenegger riprogrammato e spedito nel passato a difendere John Connor, il futuro leader della resistenza umana contro le macchine di SkyNet.

Nonostante ci sia davvero tanto materiale da collezione su Terminator 2, dalle action-doll alle statue fino alle classiche action figures, una nuovissima statua prodotta da DAM Toys ha attirato la nostra attenzione.

Questa imponente statua in scala 1/4 (56 cm di altezza per 10 kg di peso) celebra l'uscita di Terminator 2: Il giorno del giudizio 3D e ritrae il T-800 di arnold Schwarzenegger nella scena dell'assalto alla Cyberdyne. Nella scena Schwarzenegger mostra i muscoli di fronte agli agenti del dipartimento di polizia di Los Angeles intervenuti in massa, distruggendo le loro auto con un lanciagranate M-76 e una mitragliatrice M134; questo poco prima che gli eroi del film distruggano il centro di ricerca dove nascerà l'intelligenza artificiale SkyNet, creata grazie ad un chip ed un braccio di un T-800 che sono stati acquisiti dalla Cyberdyne dopo gli eventi del primo Terminator (1984).

La nuova statua del T-800 indossa un abito in tessuto con giacca, pantaloni e stivali in pelle di agnello di alta qualità e presenta tra gli accessori oltre alle armi anche una tracolla con cartuccera rimovibile e una speciale base con logo "T-800".