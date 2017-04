True American, Pablo Larrain dirige Tom Hardy

Pellicola post 11 settembre per Pablo Larrain, arriva True American.

Cannes 2016, Neruda: recensione del film di Pablo Larrain in Quinzaine des Réalisateurs Sesto lungometraggio per il regista cileno Pablo Larrain, che in Quinzaine porta il suo Neruda. Leggete la nostra recensione Dopo aver girato due autentiche meraviglie in un anno, Neruda e Jackie, Pablo Larrain prepara il ritorno sul set con True American, trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo di Anand Giridharadas. Protagonista Tom Hardy.

Dieci giorni dopo l'11 settembre, una terribile aggressione in un minimarket in Texas sconvolse le vite di due uomini: la vittima e l'aggressore. Da una parte un immigrato musulmano, dall'altra Mark Stroman, americano accecato dall'odio nei confronti degli arabi. "The True American" racconta la storia di cosa successe dopo. Una parabola sui due percorsi che la vita può imboccare in America, e un appello potente alla riconciliazione.

Megan Ellison, Kathryn Bigelow, Matthew Budman e Juan de Dios Larraín produrranno la pellicola, per un romanzo edito nel 2014 e ancora mai pubblicato in Italia. 40enne cileno, Pablo Larrain è uno dei registi più quotati della sua generazione. True American sarà il suo secondo film girato negli States dopo Jackie, candidato a 3 premi Oscar e vincitore all'ultima Mostra del Cinema di Venezia dell'Osella per la migliore sceneggiatura di Noah Oppenheim.

