Invincible, Seth Rogen e Evan Goldberg sceneggiano e dirigono il fumetto di Robert Kirkman

Di Federico Boni martedì 4 aprile 2017

Invincible di Robert Kirkman diventa finalmente cinema.

Saranno Seth Rogen e Evan Goldberg a sceneggiare e dirigere per la Universal Pictures l'adattamento cinematografico di Invincible, fumetto firmato Robert Kirkman. Parola dell'Hollywood Reporter.

Protagonista Mark Grayson, liceale a cui spuntano improvvisamente immensi poteri. Mark, che logorroicamente combatte come uno Spidey di quartiere, è figlio di Omni-Man (un Superman molto diverso dall'originale, come si vedrà) e scopre le origini di questi poteri pian piano, prima con delle verità precostruite, poi, tristemente, con la terribile realtà delle cose.

Rogen e Goldberg hanno diretto fino ad oggi Facciamola finita e The Interview, per poi lavorare in qualità di produttori esecutivi alla serie tv AMC Preacher, nuovamente tratta da una graphic novel. I due stanno inoltre sviluppando un adattamento di The Boys per Cinemax. Kirkman ha realizzato Invincible insieme all’artista Cory Walker nel 2003. Stesso anno di The Walking Dead, poi diventato serie AMC.

