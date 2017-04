Miss Bala, Catherine Hardwicke alla regia del remake

Di Federico Boni martedì 4 aprile 2017

Sarà Gina Rodriguez la protagonista del remake Usa di Miss Bala.

Sarà Catherine Hardwicke a dirigere il remake di Miss Bala, thriller messicano presentato nella sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes 2011. Titolo Sony, il film sarà trainato da Gina Rodriguez, con Gareth Dunnet-Alcocer allo script, Kevin Misher di Misher Films e Pablo Cruz di Canana Film produttori e Andy Berman produttore esecutivo.

Protagonista della pellicola originale una ragazza, alta e snella proveniente da una famiglia povera di Tijuana che sogna di partecipare ad un concorso di bellezza con la sua migliore amica Suzu. I suoi piani prendono una brutta piega in una discoteca della malavita, quando incontra il narcotrafficante Lino che la obbliga ad operare per la sua banda. Da quel momento in poi, la storia cederà il passo ad una lunga escalation di violenza e tensione.

Selezionato per concorrere come miglior film straniero alla 84ª edizione degli Oscar, il film di Gerardo Naranjo non raggiunse la candidatura finale.

Fonte: TrackingBoard