Sangue e neve, Tobey Maguire dirige il titolo di Jo Nesbo

Di Federico Boni martedì 4 aprile 2017

Sangue e Neve di Jo Nesbo diventa cinema con Tobey Maguire regista.

Blood on Snow: Daniel Espinosa alla regia con Leonardo DiCaprio protagonista? Leonardo DiCaprio produttore e protagonista del nuovo thriller di Jo Nesbø? Tre anni fa si era parlato di Daniel Espinosa alla regia con Leonardo DiCaprio protagonista, e invece sarà Tobey Maguire, primo indimenticato Spider-Man cinematografico, a fare il suo debutto in qualità di regista con l'adattamento cinematografico di Blood on Snow.

Romanzo di Jo Nesbo arrivato in Italia grazie ad Enaudi con il titolo Sangue e Neve, il film sarà sceneggiato dallo stesso Nesbo. Protagonista Olav, killer di Oslo.

Negato come rapinatore di banche perché incasina le fughe. Negato come pappone perché si affeziona alle prostitute. Negato come pusher o esattore di crediti perché non sa tenere i conti. Nel giro della mala, l'unica cosa che Olav è capace di fare è il liquidatore, il killer. Ma quando Daniel Hoffmann, il boss della droga di Oslo, gli ordina di uccidere sua moglie perché lo tradisce, persino lui capisce di essere finito in un mare di guai. Se poi, anziché uccidere la donna, Olav se ne innamora, è chiaro che il mare è destinato a diventare un oceano. Ormai braccato, gli resta una sola speranza: liquidare Hoffmann prima che Hoffmann liquidi lui, magari chiedendo aiuto al suo peggior nemico.

