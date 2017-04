Dumbo in live-action, Michael Keaton villain per Tim Burton

Di Federico Boni mercoledì 5 aprile 2017

Dumbo, Danny DeVito ritrova Tim Burton Dopo Batman Returns, Mars Attacks! e Big Fish, Danny DeVito ritrova Tim Burton con Dumbo in live-action. Non gireranno Beetlejuice 2, ormai è palese, ma Tim Burton e Michael Keaton si ritroveranno a breve sul set. Colui che fu il primo Batman cinematografico sarà infatti il villain del live-action di Dumbo, diretto proprio dal papà do Edward Mani di Forbici. Parola di Variety. Se così fosse, sarà il primo film girato da Burton e Keaton dal lontano 1992, anno di Batman Returns.

Il divo, che sarà villain anche nell'imminente Spider-Man: Homecoming, raggiunge così Eva Green, Colin Farrell e Danny De Vito, suo 'rivale' negli abiti del Pinguino proprio in Batman 2. Keaton dovrebbe andare ad interpretare proprio colui che acquista il circo da DeVito, tramutando Dumbo, l'elefantino volante, in un fenomeno da baraccone.

Rilanciato da Birdman, con cui è stato nominato agli Oscar, e tra i protagonisti di Spotlight, miglior film Academy nel 2016, Michael Keaton ha preso parte anche ad American Assassin di Michael Cuesta, in uscita a metà settembre nei cinema. Non si conosce, invece, la release di Dumbo.

Fonte: Comingsoon.net