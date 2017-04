Transformers, Michael Bay annuncia: 'ci sono 14 storie già pronte'

Di Federico Boni mercoledì 5 aprile 2017

Michael Bay annuncia vita lunga per il franchise Transformers.

Bumblebee, Travis Knight alla regia dello spin-off dei Transformers Il regista di Kubo e la spada magica per il primo spin-off dei Transformers. Transformers: The Last Knight, ormai imminente, sarà solo il primo capitolo di una vagonata di nuovi Transformers cinematografici. A confermarlo Michael Bay, regista della pellicola, durante un evento londinese in IMAX in cui ha mostrato ai fan alcuni minuti in anteprima di Transformers 5.

Bay ha annunciato che dallo stanzone di sceneggiatori messo su dalla Paramount sono uscite ben 14 storie, pronte per diventare cinema. Questo non vuol dire che vedremo altri 14 film dei Transformers, ma il franchise avrà vita lunga. Lo spin-off su Bumblebee, diretto da Travis Knight, regista di Kubo nonché Presidente e CEO di LAIKA, sarà la prima delle 14 storie a diventare realtà.

Due specie in guerra: una di carne e una metallica. Questo rivedremo in Transformers - L'Ultimo Cavaliere, dal 22 giugno nei cinema d'Italia. I 4 capitoli dei Transformers usciti fino ad oggi in sala hanno incassato 3 miliardi e 772 milioni di dollari in tutto il mondo, con due di loro in grado di abbattere il muro del miliardo. Transformers 6 e 7 sono già stati annunciati per il 2018 e il 2019, ma è facile ipotizzare uno slittamento di entrambi visti i ritardi produttivi.

Fonte: Comingsoon.net