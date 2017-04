I Am Heath Ledger: trailer del documentario di Derik Murray

Di Pietro Ferraro mercoledì 5 aprile 2017

I Am Heath Ledger: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul documentario di Derik Murray nei cinema americani dal 3 maggio 2017.

Disponibile online il trailer di I Am Heath Ledger, il documentario dedicato all'attore Heath Ledger scomparso nel 2008 e vincitore di Oscar postumo per il suo indimenticabile Joker interpretato nel blockbuster Il cavaliere oscuro.

Ricordando Heath Ledger: 43 curiosità E se avesse fatto Australia invece di Il Cavaliere Oscuro? Se nella sua vita non fosse mai arrivato il Joker ma Spider-Man?

Il film diretto da Derik Murray esplora l'ascesa a Hollywood di Heath Ledger, cercando al contempo di far luce sul carattere dell'attore. Il filmmaker Matt Amato nel trailer spiega: “Ha voluto la fama e poi quando l'ha avuta, non la voleva più”

“Lui generalmente si è quasi tirato fuori da ogni film che ha poi finito per fare” racconta il suo agente Steve Alexander. Il film esplora la vita di Ledger dietro le quinte, con un ampio repertorio di filmati mche includono rare immagini private con l'attore che suona una chitarra a casa o gioca con un pallone da basket, con la maggior parte dei filmati girati dallo stesso Ledger che aveva sempre con se qualche dispositivo di registrazione portatile come ricordano i suoi amici intimi e i familiari.

Nel trailer l'attrice Christina Cauchi racconta che "C'erano sempre una videocamera, una macchina fotografica Polaroid o una cinepresa. Questo è l'unico modo in cui penso a lui, con una videocamera in mano".

L'amico d'infanzia Trevor descrive Ledger come un regista nato: "E 'sempre stato un regista. Recitare era solo un modo per arrivarci“.

Il trailer presenta anche interviste con artisti come Naomi Watts, Ben Mendelsohn, Ben Harper e Ang Lee che ha diretto Ledger nel film I segreti di Brokeback Mountain, uno dei più grandi successi nella carriera dell'attore che gli ha regalato la sua prima nomination all'Oscar.

Il documentario sarà presentato in anteprima al Tribeca Film Festival il prossimo 23 aprile per poi uscire nei cinema americani il 3 maggio e andare successivamente in onda mercoledì 17 maggio sul canale americano Spike TV.