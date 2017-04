MMA - Love Never Dies: trailer e poster del film d'azione con Claudio Del Falco e Maurizio Mattioli

Di Pietro Ferraro mercoledì 5 aprile 2017

Il 6 aprile arriva nei cinema d'Italia MMA - Love Never Dies, un film d'azione italiano diretto da Riccardo Ferrero che vanta un cast internazionale e strizza l'occhio agli action con arti marziali di produzione americana.

Il 6 aprile arriva nei cinema d'Italia MMA - Love Never Dies, un film d'azione italiano diretto da Riccardo Ferrero che vanta un cast internazionale e strizza l'occhio agli action con arti marziali di produzione americana.

Michele Falco è un campione del circuito MMA che decide di non sottostare alle regole delle scommesse clandestine, che sono in mano ad un clan che gestisce l’intero racket di droga e prostituzione della Capitale. Nonostante l’avvertimento Michele decide di vincere un match, scatenando così una ritorsione della malavita organizzata che gli sequestra la figlia e lo riduce in fin di vita. In aiuto di Michele arriva Claudio, ex lottatore e ispettore di polizia, che sarà costretto a tornare sul ring e a disputare un combattimento clandestino per aiutare la sua famiglia.

Protagonisti del film attori e atleti, in un intrico tra vita e sport in una cornice romana dominata da malaffare, scommesse clandestine e traffico di droga. Claudio Del Falco, attore romano campione di Kickboxing interpreta il protagonista allenato da Maurizio Mattioli; il campione di MMA Michele Verginelli interpreta il ruolo del campione di MMA fratello di Claudio; Davide Ferretti, Head coach della nazionale italiana di MMA Fight1, interpreta il ruolo di allenatore. Roberta Giarrusso è ispettrice di polizia nei panni di Giulia, insieme a Sergio Friscia che interpreta il ruolo di ispettore capo entrambi colleghi di Claudio anche lui ispettore. All ’interno della cosca criminale c’è il giovane Nico (Luca Lionello) nipote dell’anziano boss Rocco intepretato dall’attore americano Tomas Arana. Entrambi si dimostreranno spietati nel conseguire a tutti i costi i loro obiettivi. Ce la farà il nostro protagonista Claudio con l’aiuto dei suoi compagni a sconfiggere il clan che lo vuole morto ad ogni costo?