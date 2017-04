Alien Covenant - i cinema italiani in cui assistere all'evento "Alien Day" del 26 aprile

Di Pietro Ferraro giovedì 13 aprile 2017

20th Century Fox conferma il secondo "Alien Day" che lancerà il prequel "Alien: Covenant".

20th Century Fox il prossimo 26 aprile celebrerà il secondo Alien Day, un'intera giornata dedicata in tutto il mondo alle celebrazioni della saga di Alien.

Alien: Covenant - nuovo trailer italiano "Prometheus 2" di Ridley Scott diventa "Alien: Covenant" ed esce nei cinema italiani dall'11 maggio 2017.

In Italia l’Alien Day sarà celebrato in 6 cinema di 6 diverse città:





Roma (Cinema Adriano)



Milano (Arcadia di Melzo)



Firenze (The Space)



Modena (Cinema Victoria)



Torino (UCI)



Bari (UCI)



e comprenderà:





La proiezione del primo Alien (1979), in versione Director’s Cut rimasterizzata



Saluto e introduzione di Ridley Scott



Due lunghe scene in esclusiva del nuovo Alien: Covenant.



Il tutto a ingresso gratuito per chi non vuole perdersi l’esperienza di vivere e/o rivivere sul grande schermo le emozioni forti del film che ha ridefinito i canoni del genere di fantascienza, oltre a pregustare in anteprima oltre quindici minuti del nuovo attesissimo capitolo della saga!

A Roma, al cinema Adriano, verrà riprodotta l’ambientazione del film con un allestimento, in forma di tunnel, dedicato all’iconica grotta dove l’Alieno si riproduce. Un’esperienza da non perdere con scenografia, audio e video. In tutte le sale dove sarà celebrato l’Alien Day i fan potranno ricevere l’albo speciale di Alien edito da saldaPress.





Alien: Covenant parte del secondo "Alien Day" che si celebra il 26 aprile

L'Alien Day torna il prossimo 26 aprile, data che fa riferimento all'iconico pianeta LV-426, che oltre alla saga nella sua interezza celebrerà anche il nuovo attesissimo capitolo Alien: Covenant di Ridley Scott in arrivo nei cinema italiani il prossimo 11 maggio. I membri del cast di Alien: Covenant si uniranno ai festeggiamenti con un fan event in live streaming, una sfida a quiz interattiva, proiezioni in tutto il mondo, lancio di nuovo merchandise, un Fan Art Contest e altro ancora.

Il fan event Alien Day in live streaming dai Fox Studios di Los Angeles sarà disponibile su tutti i canali social ufficiali di Alien e sul nuovo sito dedicato all'universo di Alien (www.AlienUniverse.com). I fan potranno interagire con il cast ponendo domande, con la sessione che proporrà anche svariati dietro le quinte sulla realizzazione di Alien: Covenant.

Alien: Covenant è incentrato sui membri di una spedizione intergalattica, a bordo della nave coloniale Covenant, che scoprono quello che pensano sia un paradiso inesplorato. Ben presto scoprono però che questo pianeta è invece un luogo oscuro e pericoloso, il cui unico abitante è il sintetico David (Michael Fassbender), l'unico membro superstite della spedizione Prometheus.