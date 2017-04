Alien: Covenant parte del secondo "Alien Day" che si celebra il 26 aprile

Di Pietro Ferraro mercoledì 5 aprile 2017

20th Century Fox conferma il secondo "Alien Day" che lancerà il prequel "Alien: Covenant".

L'Alien Day torna il prossimo 26 aprile, data che fa riferimento all'iconico pianeta LV-426, che oltre alla saga nella sua interezza celebrerà anche il nuovo attesissimo capitolo Alien: Covenant di Ridley Scott in arrivo nei cinema italiani il prossimo 11 maggio. I membri del cast di Alien: Covenant si uniranno ai festeggiamenti con un fan event in live streaming, una sfida a quiz interattiva, proiezioni in tutto il mondo, lancio di nuovo merchandise, un Fan Art Contest e altro ancora.

Alien: Covenant - nuovo trailer italiano "Prometheus 2" di Ridley Scott diventa "Alien: Covenant" ed esce nei cinema italiani dall'11 maggio 2017.

Il fan event Alien Day in live streaming dai Fox Studios di Los Angeles sarà disponibile su tutti i canali social ufficiali di Alien e sul nuovo sito dedicato all'universo di Alien (www.AlienUniverse.com). I fan potranno interagire con il cast ponendo domande, con la sessione che proporrà anche svariati dietro le quinte sulla realizzazione di Alien: Covenant.

Alien: Covenant è incentrato sui membri di una spedizione intergalattica, a bordo della nave coloniale Covenant, che scoprono quello che pensano sia un paradiso inesplorato. Ben presto scoprono però che questo pianeta è invece un luogo oscuro e pericoloso, il cui unico abitante è il sintetico David (Michael Fassbender), l'unico membro superstite della spedizione Prometheus.