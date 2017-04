Star Wars: The Last Jedi - nuovi rumor sul "Pianeta Casinò"

Di Pietro Ferraro mercoledì 5 aprile 2017

Rumor sostengono che il Pianeta Casinò che vedremo in "Star Wars: The Last Jedi" ora ha un nome.

Disney e Lucasfilm stanno facendo di tutto per non rivelare dettagli su Star Wars: The Last Jedi, ma una cosa che non sono riusciti a tenere sotto silenzio è un nuovo pianeta che appare essenzialmente come un enorme casinò. Questo luogo è stato confermato da un certo numero di foto dal set di Star Wars 8 trapelate online l'anno scorso. Ora sappiamo quale potrebbe essere il nome di questa Las Vegas spaziale, il condizionale è d'obbligo visto che parliamo di rumor non confermati.

Star Wars: The Last Jedi - nuova foto ufficiale di 'Star Wars 8' "Star Wars: Episodio 8" esce nelle sale il 15 dicembre 2017 con il titolo "Star Wars: The Last Jedi"

Questo nuovo rumor arriva dal sito Making Star Wars che è diventato la fonte più affidabile e precisa per tutte le cose che riguardano la nostra amata "galassia lontana lontana". Secondo alcune fonti da cui il sito attinge e che sarebbero all'interno di LucasFilm, il casinò di Star Wars 8 si chiama "Canto Bight".

Il rumor sostiene che la fonte è stata piuttosto precisa nel fornire il nome, ma non esclude che potrebbe trattarsi di un'informazione lasciata trapelare volontariamente per depistare i fan e mantenere segreto il vero nome del pianeta.

Ogni singolo film live-action di Star Wars ha introdotto di volta in volta almeno uno o due nuovi pianeti, di solito con ambientazioni molto diverse a livello di eco-sistema vedi la Luna boscosa di Endor, il pianeta ghiacciato di Hoth, il pianeta tropicale di Scarif o il pianeta deserto Tatooine, quest'ultima ambientazione riproposta anche per Jakku e Jedha.

Gli esterni di "Canto Bight" sono stati tutti girati nella città di Dubrovnik in Croazia, come si è visto in svariate foto dal set, mentre le scene in interno sono state girate presso i Pinewood Studios.

Making Star Wars pare abbia anche ulteriori informazioni sui personaggi e membri del cast che hanno partecipato alle riprese di Canto Bight, ma il sito non è ancora pronto a condividere tali informazioni. Sappiamo dalle foto set che Finn sarà in sella ad un cavallo alieno nella periferia della città principale di Canto Bight. La fonte precisa che Canto Bight probabilmente non è un nome in codice, poiché la maggior parte dei nomi in codice utilizzati in passato erano abbastanza evidenti. Canto Bight è stata descritta come una cittadina dal look medievale illuminata da luci al neon, un look in linea con Coruscant.

See photos from Star Wars 8's amazing practical set in Dubrovnik: https://t.co/3RMKCnfIG7 pic.twitter.com/uVyauWnxp0 — Yahoo Movies UK (@YahooMoviesUK) 13 marzo 2016

Daisy daisy ! Give me your answer too ! You'll look sweet up on a seat of an Alien space horse made for two ! pic.twitter.com/8kDH5WmvHw — Julian Potter (@Tr00perman) 13 marzo 2016

Pictures of New CharActers on the 'Episode VIII' Set in Dubrovnik https://t.co/qmaigp35Gy #StarWars pic.twitter.com/d35XwqaNlz — Star Wars Fans (@Star_Wars_Deals) 12 marzo 2016