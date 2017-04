Una Storia Nera, la Lucky Red porta al cinema il romanzo di Antonella Lattanzi

Di Federico Boni mercoledì 5 aprile 2017

Una Storia Nera di Antonella Lattanzi sbarca al cinema.

La Lucky Red ha annunciato di aver acquisito i diritti cinematografici di Una Storia Nera, romanzo di Antonella Lattanzi edito da Mondadori. Un libro che è già stato tradotto in più di 10 lingue e che ha scalato in pochi giorni la classifica di vendite.

Storia ambientata a Roma, è il 7 agosto 2012. Il giorno dopo la festa di compleanno della figlia minore, Vito Semeraro scompare nel nulla. Vito si è separato da qualche tempo dalla moglie Carla. Ma la piccola Mara il giorno del suo terzo compleanno si sveglia chiedendo del papà. Carla, per farla felice, lo invita a cena. In realtà, anche lei in fondo ha voglia di rivedere Vito. Sono stati insieme per tutta la vita, da quando lei era una bambina, sono stati l'uno per l'altra il grande amore, l'unico, lo saranno per sempre. Vito però era anche un marito geloso, violento, capace di picchiarla per un sorriso al tabaccaio, per un vestito troppo corto. "Può mai davvero finire un amore così? anche così tremendo, anche così triste." A due anni dal divorzio, la famiglia per una sera è di nuovo unita: Vito, Carla, Mara e i due figli più grandi, Nicola e Rosa. I regali, la torta, lo spumante: la festa va sorprendentemente liscia. Ma, nelle ore successive, di Vito si perdono le tracce. Carla e i ragazzi lo cercano disperatamente; e non sono gli unici, perché Vito da anni ha un'altra donna e un'altra quasi figlia, una famiglia clandestina che da sempre relega in secondo piano. Ma ha anche dei colleghi che lo stimano e, soprattutto, una sorella e un padre potenti, giù a Massafra, in Puglia, i cui amici si mobilitano per scoprire la verità a modo loro. Sarà però la polizia a trovarla, una verità. E alla giustizia verrà affidato il compito di accertarla. Ma in questi casi può davvero esistere una sola, chiara, univoca verità?

Antonella Lattanzi, 38enne pugliese che aveva già pubblicato Devozione e Prima che tu mi tradisca (Einaudi Stile Libero), oltre a collaborare al programma “Le invasioni barbariche” e scrivere su “Tutto Libri” e Il Venerdì di Repubblica, ha così commentato la notizia dell'adattamento.

"Per me è motivo di grande soddisfazione sapere che Una storia nera, a cui ho dedicato tanto amore, tempo, passione, cura, sarà il primo dei miei libri ad avere una trasposizione cinematografica.Durante la scrittura ho sempre cercato di immaginarlo e viverlo come un film , e adesso questa fantasia sta per diventare realtà. È una notizia che mi riempie di gioia: sono impaziente di vedere come personaggi, luoghi e situazioni prenderanno vita loro sul grande schermo e chi e cosa diventeranno. È una delle sfide più belle e soddisfazioni più grandi che un romanzo possa desiderare"