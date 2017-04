Power Rangers: le action figures ufficiali del film

Di Pietro Ferraro mercoledì 5 aprile 2017

Power Rangers debutta nei cinema italiani e Blogo vi propone le action figures ufficiali del reboot.

Il 6 aprile i Power Rangers tornano nei cinema italiani in un reboot diretto da Dean Israelite che strizza l'occhio al found footage con supereroi Chronicle di Josh Trank e vede nei panni di villain d'eccezione Elizabeth Banks nuova Rita Repulsa.

Quando scoprono che la cittadina di Angel Grove e il Mondo intero sono sul punto di essere distrutti da una temibile minaccia aliena, cinque normalissimi teenager dovranno unire le proprie forze per trasformarsi in qualcosa di straordinariamente potente: i Power Rangers. Prescelti dal Destino, i cinque giovani eroi si renderanno ben presto conto di essere gli unici in grado di salvare le sorti del Pianeta.

Il merchandise e i giocattoli legati al franchise Power Rangers e alla serie tv "Might Morphin" hanno creato un ritorno economico mostruoso e quindi anche per il reboot sono arrivate le nuove action figures ufficiali.

Le figures principali (da 12cm e 17cm) ritraggono naturalmente i cinque protagonisti con stilose nuove armature ed effetti luminosi: Red Ranger (Jason), Pink Ranger (Kimberly), Black Ranger (Zack), Yellow Ranger (Trini) e Blue Ranger (Billy). Ai 5 protagonisti si aggiungono un'imponente figure di Megazord interattiva da 43cm, una figure del robot Alpha 5 da 11cm e i leggendari Dinozord tra cui tirannosauro, triceratopo, e pterodattilo completi di minifigures dei Power Rangers.

