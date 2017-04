Dune, Eric Roth sceneggerà il remake diretto da Denis Villeneuve

Di Federico Boni mercoledì 5 aprile 2017

Dune di Denis Villeneuve sarà adattato da Eric Roth.

Dune, Denis Villeneuve in corsa per la regia del remake La Legendary vuole affidare a Denis Villeneuve la regia del nuovo Dune. Sarà Eric Roth, premio Oscar per la sceneggiatura di Forrest Gump, ad adattare Dune di Frank Herbert, classico della fantascienza già visto al cinema nel 1984 con David Lynch alla regia.

A dirigere questo secondo adattamento Denis Villeneuve, campione d'incassi con Arrival (200 milioni d'incasso e 8 nomination agli Oscar) e a breve in sala con Blade Runner 2049. Roth è stato nominato agli Oscar anche per gli script di The Insider, Munich e Il curioso caso di Benjamin Button. Costato 40 milioni di dollari, Dune di Lynch fu un flop in sala, con appena 30 milioni incassati, per poi diventare di culto negli anni.

Il romanzo di Herbert è ambientato ad Arrakis, pianeta più inospitale della galassia. Una landa di sabbia e rocce popolata da mostri striscianti e sferzata da tempeste devastanti. Ma sulla sua superficie cresce il melange, la sostanza che dà agli uomini la facoltà di aprire i propri orizzonti mentali, conoscere il futuro, acquisire le capacità per manovrare le immense astronavi che garantiscono gli scambi tra i mondi e la sopravvivenza stessa dell'Impero. Sul saggio Duca Leto, della famiglia Atreides, ricade la scelta dell'Imperatore per la successione ai crudeli Harkonnen al governo dell'ambito pianeta. È la fine dei fragili equilibri di potere su cui si reggeva l'ordine dell'Impero, l'inizio di uno scontro cosmico tra forze straordinarie, popoli magici e misteriosi, intelligenze sconosciute e insondabili.

Fonte: HollywoodReporter