I Puffi - Viaggio nella foresta segreta: la colonna sonora

Di Pietro Ferraro giovedì 6 aprile 2017

I Puffi - Viaggio nella foresta segreta debutta nei cinema italiani e Blogo vi propone la colonna sonora del film d'animazione Sony.

In questo nuovo episodio interamente animato una mappa misteriosa spinge Puffetta ed i suoi migliori amici Quattrocchi, Tontolone e Forzuto ad una corsa emozionante ed avvincente attraverso la Foresta Proibita, un luogo abitato da creature magiche, per trovare un misterioso Villaggio Perduto, prima che ci arrivi il perfido mago Gargamella. Intraprendendo un viaggio mozzafiato ricco d’azione e pericoli, queste piccole creature blu arriveranno a scoprire il più grande segreto della storia dei Puffi!

Le musiche originali del film sono dell'americano Christopher Lennertz che ha musicato svariati film per famiglie tra cui ricordiamo Il dottor Dolittle 3, The Reef - Amici per le pinne, Alvin Superstar, Hop, Sansone e Cani & gatti - La vendetta di Kitty.

Nella versione italiana Cristina D'Avena presta la voce al personaggio di Mirtilla (doppiata in originale da Julia Roberts) e canta il brano inedito "Noi Puffi siam così", realizzato appositamente per il film.

La colonna sonora include anche i brani "Stars" di Demi Lovato (voce in originale di Puffetta) e "I'm a Lady" interpretato da Meghan Trainor.

TRACK LISTINGS

1. You Will Always Find Me in Your Heart (feat. Shaley Scott)

2. To the Village

3. Meet the Smurfs

4. Gargamel's Lair

5. Behind the Mask

6. The Cauldron

7. Get Those Smurfs!

8. The Enchanted Forest

9. Discovering Dragonflies

10. Freezeball Chase

11.Rabbit Warren Hoedown

12. Campfire Stories

13. Raft Chase

14. Over the Falls

15. Captured!

16. SmurfWillow

17. They're Coming - Dogfight

18. Papa and Smurfette

19. Gargamel Attacks

20. A Lonely Purpose

21. Dark Magic

22. Smurfette Saves the Day

23. The Truest Smurf of All (feat. Shaley Scott)

24. End Credits Suite

25. Smurf Eating Flowers (Bonus Track)