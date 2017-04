Power Rangers: la colonna sonora del reboot

Power Rangers debutta nei cinema italiani e Blogo vi propone la colonna sonora del reboot di Dean Israelite.

Il reboot Power Rangers debutta nei cinema italiani e oggi andiamo a a proporvi la colonna sonora ufficiale di questo "riavvio" di franchise diretto da Dean Israelite, il regista è al suo secondo lungometraggio dopo l'ottimo esordio con il found footage fantascientifico Project Almanac - Benvenuti a ieri.

Quando scoprono che la cittadina di Angel Grove e il Mondo intero sono sul punto di essere distrutti da una temibile minaccia aliena, cinque normalissimi teenager dovranno unire le proprie forze per trasformarsi in qualcosa di straordinariamente potente: i Power Rangers. Prescelti dal Destino, i cinque giovani eroi si renderanno ben presto conto di essere gli unici in grado di salvare le sorti del Pianeta.

Nel 1984, mentre era in Giappone per affari, il produttore Haim Saban rimase folgorato da un popolare show televisivo live-action intitolato “Super Sentai".

Guardavo questi cinque ragazzi nelle loro tute di spandex che combattevano mostri di gomma e immediatamente me ne innamorai.

Saban rintracciò i proprietari dello show e si assicurò i diritti per il mercato extra asiatico. Lo show fu trasmesso la prima volta nel 1993 e subito divenne il

programma per ragazzi più visto negli Stati Uniti ed esplose come fenomeno culturale mondiale.

Per le musiche originali del reboot è stato scelto l'americano Brian Tyler che ha curato colonne sonore per diversi blockbuster e cinecomic Marvel. I crediti di Tyler includono musiche per Iron Man 3, Thor: The Dark World, Avengers: Age of Ultron, 4 film del franchise Fast & Furious (inclusi il campione d'incassi Fast & Furious 7 e l'imminente Fast & Furious 8), la trilogia action I Mercenari e il live-action Tartarughe Ninja.

Per ascoltare la colonna sonora integrale clicca QUI.

