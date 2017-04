Assalto al cielo: trailer del documentario di Francesco Munzi

Di Pietro Ferraro giovedì 6 aprile 2017

Dopo la tappa alla Mostra del Cinema di Venezia arriva in sala il 6 aprile Assalto al cielo, il documentario sul '68 diretto da Francesco Munzi e distribuito da Istituto Luce Cinecittà in collaborazione con Rai Cinema.

Attraverso un’immersione in alcuni dei più importanti archivi d’Italia (Luce, Teche Rai, Archivio del Movimento operaio, Cineteca di Bologna) Assalto al cielo mostra immagini, energie, immaginario, di un taglio di tempo eccezionale e complesso della nostra storia. La parabola di quei ragazzi che animarono le lotte politiche extraparlamentari negli anni compresi tra il 1967 e il 1977 e che tra slanci e sogni, ma anche violenze e delitti, inseguirono l’idea della rivoluzione, tentando appunto l’ “Assalto al Cielo”. Diviso in tre movimenti come fosse una partitura musicale, il film esprime il sentimento che oggi conserviamo di quegli anni, mescolando nelle scelte del materiale e di montaggio, memoria personale, storia, spunti di riflessione e desiderio di trasfigurazione.

Fare questo film ha significato per me fare un viaggio visivo e sonoro dentro quegli anni intensi e drammatici, provando a visualizzare, attraverso le testimonianze dirette, l’impressionante passaggio di un’epoca. Ho scelto di lasciarmi trasportare dalle emozioni e dallo slancio vitale che percorre quegli anni. Non volevo giocare sul piano storico, ma raccontare quel sentimento forte, quel sogno che man mano si corrompe fino ad arrivare a frantumarsi e dissolversi. Francesco Munzi

