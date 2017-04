Underworld: Blood Wars - la colonna sonora di "Underworld 5"

Di Pietro Ferraro giovedì 6 aprile 2017

Underworld: Blood Wars debutta nei cinema italiani e Blogo vi propone la colonna sonora ufficiale del quinto capitolo della saga "Underworld".

Underworld: Blood Wars debutta nei cinema d'Italia con la fascinosa e carismatica Kate Beckinsale che torna nei panni dell'Agente di morte Selene. La letale vampira guerriera in questo lasso di tempo è divenuta una reietta per la sua stessa razza e una risorsa da braccare per i Lycan, poiché nel suo sangue si cela il segreto per far terminare una guerra secolare che sembra ormai infinita.

Con Underworld: Blood Wars nelle sale andiamo a proporvi la colonna sonora del film affidata al compositore americano Michael Wandmacher. Tra i crediti di Wandmacher ricordiamo musiche per i sequel Punisher - Zona di guerra e The Last Exorcism - Liberaci dal male, i remake horror San Valentino di sangue 3D e Piranha 3D e l'action-fantasy Drive Angry con protagonsita un Nicolas Cage "evaso" dall'inferno.

La colonna sonora di Underworld: Blood Wars include anche i brani "Sound of Your Scream" di Brain and Melissa, "Facing Fire" di Nocturne Wave e "Suite pour 4 violoncelles - Gavotte" composto da David Funck ed eseguito da Ensemble Tempo di Cello.

TRACK LISTINGS

1. What Came Before

2. Selene Is Found

3. Thomas Arrives

4. Marius

5. Clemency

6. Lockdown

7. Nightshade

8. David Rescues Selene

9. The Trek

10. The Nordic Coven

11. All I Want Is Her Blood

12. Valeesah

13. Power

14. She Belongs to the Sacred World

15. Semira Confronts Alexia

16. The True Elder

17. Lycans Attack

18. Sunlight

19. I Killed You Once

20. Duels of Destiny

21. Fate

22. End Title Suite

23. Sound of Your Scream - Brain and Melissa

Per ascoltare altre tracce della colonna sonora clicca QUI.