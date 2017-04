Al cinema dal 6 aprile: trailer, trame e recensioni dei film in sala

Di Pietro Ferraro giovedì 6 aprile 2017

Arrivano in sala i supereroi del reboot "Power Rangers", gli iconici Puffi nel nuovo film d'animazione "Viaggio nella foresta segreta" e ancora vampiri contro licantropi nel sequel "Underworld: Blood Wars".

- Power Rangers (USA 2017 - Fantascienza / Azione - Durata 124 minuti) di Dean Israelite con Dacre Montgomery, Naomi Scott, RJ Cyler, Becky G., Ludi Lin, Bryan Cranston. Trama: cinque normalissimi teenager dovranno unire le proprie forze per trasformarsi nei Power Rangers e salvare il mondo da una temibile minaccia aliena. TRAILER ITALIANO

Power Rangers: recensione in anteprima A distanza di ventidue anni Jason, Kimberly, Billy, Zack e Trini tornano in sala per il secondo lungometraggio sui Power Rangers. Leggete la nostra recensione

Power Rangers: la colonna sonora del reboot ascolta la colonan sonora ufficiale del reboot "Power Rangers", nei cinema italiani dal 6 aprile 2017.

- Underworld: Blood Wars (USA 2017 - Fantastico / Azione - Durata 91 minuti) di Anna Foerster con Theo James, Kate Beckinsale, Bradley James, Lara Pulver, Tobias Menzies, Charles Dance, James Faulkner. Trama: Il quinto capitolo del secolare scontro tra vampiri e licantropi vede il ritorno della vampira guerriera Selene che sarà di nuovo coinvolta in questa sangunosa faida quando entrerà in campo Marius, un nuovo e spietato leader Lycan che ha intenzione di porre fine al conflitto sfruttando il sangue di Selene e di sua figlia. TRAILER ITALIANO

Underworld - Blood Wars: recensione in anteprima Kate Beckinsale torna, immancabile, anche in questo quinto capitolo della saga di Underworld. Leggete la nostra recensione di Blood Wars.

Underworld: Blood Wars - la colonna sonora di 'Underworld 5' Ascolta la colonna sonora di "Underworld 5" nei cinema italiani dal 6 aprile 2017.

- I Puffi - Viaggio nella foresta segreta (USA 2017 - Animazione - Durata 89 minuti) di Kelly Asbury con Joe Manganiello, Mandy Patinkin, Rainn Wilson, Demi Lovato, Jack McBrayer, Danny Pudi. Trama: una mappa misteriosa spinge Puffetta ed i suoi migliori amici Quattrocchi, Tontolone e Forzuto ad una corsa emozionante ed avvincente attraverso la Foresta Proibita, un luogo abitato da creature magiche, per trovare un misterioso Villaggio Perduto, prima che ci arrivi il perfido mago Gargamella. TRAILER ITALIANO

I Puffi - Viaggio nella foresta segreta: Recensione in Anteprima Arriva al cinema il primo lungometraggio animato dei Puffi.

I Puffi - Viaggio nella foresta segreta: la colonna sonora Ascolta la colonna sonora di "I Puffi - Viaggio nella foresta segreta" nei cinema italiani dal 6 aprile 2017.

- Il Segreto (Irlanda 2017 - Drammatico - Durata 108 minuti) di Jim Sheridan con Rooney Mara, Vanessa Redgrave, Jack Reynor, Theo James, Eric Bana, Susan Lynch. Trama: Rose è una donna forte e coraggiosa con nel cuore un segreto inconfessabile e negli occhi il bisogno di verità. Quando il Dottor Stephen Grene, incuriosito, inizia a indagare sul suo misterioso passato, verranno alla luce una relazione di passione e amore travolgente e una colpa, l’unica per Rose: essersi innamorata dell’uomo sbagliato. TRAILER ITALIANO

Il segreto: recensione del film di Jim Sheridan Rooney Mara, Vanessa Redgrave, Theo James ed Eric Bana protagonisti dell'ultimo film di Jim Sheridan. Leggete la nostra recensione de Il segreto

- La meccanica delle ombre (Francia 2017 - Drammatico / Thriller - Durata 93 minuti) di Thomas Kruithof con François Cluzet, Denis Podalydès, Sami Bouajila, Simon Abkarian, Alba Rohrwacher. Trama: Major è un singolare ibrido umano-cyborg delle operazioni speciali a capo della task force d’elite Section 9. Dedicata a contrastare i più pericolosi criminali ed estremisti, Section 9 affronta un nemico il cui unico obiettivo è eliminare gli sviluppi di cyber tecnologia della Hanka Robotic. TRAILER ITALIANO

- La parrucchiera (Italia 2017 - Commedia - Durata 108 minuti) di Stefano Incerti. Un film con Massimiliano Gallo, Pina Turco, Cristina Donadio, Tony Tammaro, Lucianna De Falco. Trama: Rosa è una parrucchiera dei quartieri spagnoli di Napoli che dopo aver subito avances non desiderate dal suo datore di lavoro sposato si licenzia e con l’aiuto delle sue amiche del cuore tenta la grande scommessa di aprire un salone tutto suo. TRAILER UFFICIALE

La Parrucchiera: Recensione in Anteprima Stefano Incerti torna al cinema con una commedia pop al femminile che strizza l'occhio ad Almodovar. La Parrucchiera.

- L'altro volto della speranza (Finlandia 2017 - Drammatico - Durata 98 minuti) di Aki Kaurismäki con Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen, Ilkka Koivula, Janne Hyytiäinen, Nuppu Koivu. Trama: il film ci racconta il bizzarro incontro tra Khaled, un giovane rifugiato siriano, che quasi per caso si ritrova a Helsinki come passeggero clandestino su una carboniera, e Wilkström, rappresentante di camicie, che lascia moglie e lavoro per darsi alla gestione di un’insolito ristorante: La Pinta Dorata. TRAILER ITALIANO

L'altro volto della speranza - recensione del film di Aki Kaurismäki Non un film sui rifugiati, bensì sugli europei. Leggete la nostra recensione di The Other Side of Hope

- Libere, disobbedienti, innamorate (Israele / Francia 2017 - Drammatico - Durata 96 minuti) di Maysaloun Hamoud con Mouna Hawa, Sana Jammelieh, Shaden Kanboura, Mahmud Shalaby, Riyad Sliman. Trama: Cosa fanno tre ragazze arabe a Tel Aviv? Fanno quello che farebbero tutte le ragazze del mondo: cercano di costruire il perimetro dentro cui affermare la propria identità. Amano, ridono, piangono, inseguono desideri, s'inciampano, si rialzano. Amano e ridono ancora, magari bevendo, fumando canne e ballando, in attesa dell'alba. TRAILER ITALIANO

Libere disobbedienti innamorate: Recensione in Anteprima Più forti di chi le tradisce, le umilia, le giudica, le ferisce. Arrivano in sala le protagoniste libere, disobbedienti ed innamorate di In Between.

- MMA Love Never Dies (Italia 2017 - Azione - Durata 85 minuti) di Riccardo Ferrero con Claudio Del Falco, Roberta Giarrusso, Luca Lionello, Tomas Arana, Maurizio Mattioli. Trama: A Roma un ispettore di polizia ed ex lottatore di Arti Marziali Miste è costretto a tornare sul ring per aiutare il fratello e sua nipote minacciati dalla malavita organizzata. TRAILER UFFICIALE

- Ovunque tu sarai (Italia / Spagna 2017 - Commedia - Durata 89 minuti) di Roberto Capucci con Ricky Memphis, Primo Reggiani, Francesco Montanari, Francesco Apolloni, Ariadna Romero. Trama: Quattro amici da una vita, partono da Roma direzione Madrid per festeggiare l’addio al celibato di Francesco ma soprattutto per fare, come successo già altre volte, un viaggio insieme. In realtà il viaggio è anche un pretesto per andare a vedere la propria squadra del cuore in trasferta in Champions League. TRAILER UFFICIALE

Ovunque tu sarai: Recensione in Anteprima 4 amici in viaggio per seguire la partita Real Madrid-Roma, ritorno degli ottavi di finale di Champions del 2008. Sbarca in sala Ovunque tu sarai.

- Piccoli crimini coniugali (Italia 2017 - Drammatico - Durata 85 minuti) di Alex Infascellicon Sergio Castellitto e Margherita Buy. Trama: Dopo un brutto incidente domestico lui torna a casa dall'ospedale completamente privo di memoria, ragiona ma non ricorda, non riconosce più neppure la moglie, che tenta di ricostruire la loro vita di coppia, tassello dopo tassello, cercando di oscurarne le ombre. TRAILER UFFICIALE

- The Startup (Italia 2017 - Drammatico - Durata 97 minuti) Un film di Alessandro D'Alatri con Andrea Arcangeli, Paola Calliari, Matilde Gioli, Luca Di Giovanni, Matteo Leoni, Matteo Vignati. Trama: Matteo Achilli, 18enne romano, esasperato dall’ennesima ingiustizia subita, inventa un social network che fa incontrare in modo innovativo, domanda e offerta di lavoro. All’inizio nessuno crede al progetto e molti sono i falchi pronti ad approfittare di lui, ma ad un certo punto arriva la svolta. Ed il ragazzo si ritrova così, da un giorno all’altro, al centro degli interessi del mondo che conta. TRAILER UFFICIALE

The Startup - Accendi il tuo futuro: recensione in anteprima Alessandro D'Alatri porta in sala la storia del fondatore di Egomnia. Leggete la nostra recensione di The Startup - Accendi il tuo futuro

- Virgin Mountain (Islanda 2017 - Drammatico - Durata 94 minuti) di Dagur Kári con Gunnar Jonsson, Ilmur Kristjánsdóttir, Sigurjón Kjartansson, Franziska. Trama: Fusi, un quarantenne che vive ancora con la madre non ha ancora trovato il coraggio di diventare adulto. La sua vita scorre monotona fino all'incontro con Siofn, creatura fragile e vibrante, che sconvolgerà l’esistenza di questo gigante barbuto e gentile. TRAILER ITALIANO

- Piani Paralleli (Italia 2017 - Documentario - Durata 90 minuti) di Gianni Di Capua. Trama: Piani paralleli è un film concerto che racconta i cinque giorni di ritiro nella Fazioli Concert Hall per la registrazione dell’omonimo album del compositore e pianista jazz Giovanni Mazzarino (Al cinema dal 7 aprile). TRAILER UFFICIALE

- Assalto al cielo (Italia 2017 - Documentario - Durata 72 minuti) di Francesco Munzi. Trama: Attraverso un’immersione in alcuni dei più importanti archivi d’Italia il film racconta la parabola di quei ragazzi che animarono le lotte politiche extraparlamentari negli anni compresi tra il 1967 e il 1977 e che tra slanci e sogni, ma anche violenze e delitti, inseguirono l’idea della rivoluzione. TRAILER ITALIANO