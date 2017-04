Underworld: il busto a grandezza naturale di Kate Beckinsale / Selene

Di Pietro Ferraro giovedì 6 aprile 2017

Hollywood Collectibles ha realizzato un busto "life-size" di Kate Beckinsale nei panni della vampira Selene della saga "Underworld".

Underworld: Blood Wars ha debuttato nei cinema italiani con il ritorno di Kate Beckinsale per la sua sua quarta prova nei panni di Selene. Il personaggio è un ex membro di un corpo d'elite di vampiri guerrieri noti come "Venditori di morte", punta di diamante nella lotta secolare contro la razza di licantropi noti come Lycan, nemici giurati dell'antica casta dei vampiri.

Selene è stata creata da Len Wiseman, Danny McBride e Kevin Grevioux che ha rivelato che il personaggio è vagamente ispirato all'omonimo personaggio Marvel Comics.

Ha quasi dimenticato di essere una donna, è completamente assorbita dal desiderio di vendetta e di uccidere, ed è diventata estremamente abile in quello. Poi, incontra Michael e comincia, per così dire, a ricordare cosa significa essere umana e a stare con degli umani. Selene non è completamente umana ma è davvero "umana" dentro di sé. Kate Beckinsale parla di Selene - Dal documentario 'The Making of Underworld'

Hollywood Collectibles ha realizzato un busto a grandezza naturale di Kate Beckinsale nei panni di Selene, si tratta di una scultura realizzata in fibra di vetro e tecniche miste dipinta a mano nei minimi dettagli.

La scultura alta 66cm è disponibile anche in una speciale versione "deluxe" che include una targa personalizzata con la dicitura "SELENE".

Trovate il busto "life size" di Selene sul sito ufficiale Hollywood Collectibles.