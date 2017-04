E' morto Don Rickles

Di Pietro Ferraro venerdì 7 aprile 2017

Il comico e attore Don Rickles è scomparso a Los Angeles all'età di 90 anni.

La comunità di Hollywood è ancora una volta in lutto, Don Rickles leggendario comico e attore è morto all'età di 90 anni nella sua casa di Los Angeles. A dare la notizia Paul Shefrin addetto stampa dell'attore che ha confermato che il suo cliente è deceduto per insufficienza renale.

Don Rickles è nato l'8 maggio 1926 a New York e cresciuto nel quartiere di Jackson Heights nel Queens. Si è laureato alla Newtown High School e ha servito nella marina degli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale e tornato a casa si è laureato all'American Academy of Dramatic Arts.

Don Rickles ha esordito nel mondo dello spettacolo come comico monologhista e ha calcato il palcoscenico per diversi anni, fino all'incontro con Frank Sinatra durante uno spettacolo del 1957 che ha dato una svolta alla sua carriera. Quando il comico si accorse che Frank Sinatra era tra gli spettattori, Don Rickles si è rivolto al leggendario cantante dicendogli: "Fa come fossi a casa tua Frank. Colpisci qualcuno". Sinatra che di solito non prendeva bene simili battute, scoppiò invece a ridere. Un anno dopo l'attore fece il suo debutto cinematografico nel classico Mare caldo (1958) al fianco di Clark Gable, Burt Lancaster e Jack Warden. Nel 1959 fece la sua prima apparizione a Las Vegas con uno spettacolo presso l'Hotel Sahara che portò a serate nei casinò più noti di Vegas come il Riviera, il Golden Nugget e il Desert Inn.

Don Rickles nel corso degli anni è diventato un ospite regolare in diversi show televisivi come il The Tonight Show di Johnny Carson e più recentemente il Late Show con David Letterman. Lo stile sarcastico di Rickles trovò particolare sintonia con Dean Martin con cui duettò durante la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80, ma furono moltissime le celebrità con cui il comico collaborò in quel periodo tra queste Frank Sinatra, Ronald Reagan, Bob Hope, Lucille Ball, Kirk Douglas, Sammy Davis Jr. e Mr. T..

Per quanto riguarda la sua filmografia il comico è apparso in diverse commedie come Ragazzi di provincia (1960), un paio di comedy a sfondo balneare Sexy Building - Bikini Beach (1964) e Una sirena sulla spiaggia ((1965) con Frankie Avalon e Annette Funicello e il film di guerra I guerrieri (1970) con Clint Eastwood e Telly Savalas.

Nel 1972 Rickles ottiene uno show televisivo tutto suo, The Don Rickles Show, ma resta in in onda solo sette episodi e dal 1976 al 1978 è protagonista della sitcom C.P.O. Sharkey. Nel 1992 appare nella comedy-horror Amore all'ultimo morso di John Landis, nel 1995 recita per Martin Scorsese nel classico Casinò e nello stesso anno doppia l'amato personaggio Mr. Potato in Toy Story della Pixar, riprendendo poi il ruolo anche in diversi cortometraggi e nei sequel Toy Story 2 - Woody e Buzz alla riscossa (1999) e Toy Story 3 - La grande fuga (2010). Rickles stava attualmente lavorando al sequel Toy Story 4 previsto in uscita nel 2019. Gli ultimi ruoli sul grande schermo dell'attore risalgono al 1998 e lo vedono protagonista del sequel Dennis colpisce ancora e nella commedia Dirty Work - Agenzia lavori sporchi.





Filmografia

Mare caldo (Run Silent, Run Deep), regia di Robert Wise (1958)

La trappola del coniglio (The Rabbit Trap), regia di Philip Leacock (1959)

Ragazzi di provincia (The Rat Race), regia di Robert Mulligan (1960)

L'uomo dagli occhi a raggi X (X), regia di Roger Corman (1963)

Sexy Building - Bikini Beach (Bikini Beach), regia di William Asher (1964)

Pigiama party (Pijama Party), regia di Don Weis (1964)

Una sirena sulla spiaggia (Beach Blanket Bingo), regia di William Asher (1965)

La giungla del denaro (The Money Jungle), regia di Francis D. Lyon (1967)

La carta vincente (Where It's At), regia di Garson Kanin (1969)

I guerrieri (Kelly's Heroes), regia di Brian G. Hutton (1970)

La macchina dell'amore (The Love Machine), regia di Jack Haley Jr. (1971) - cameo non accreditato

Uno sbirro e una canaglia (Keaton's Cop), regia di Robert Burge (1990)

Amore all'ultimo morso (Innocent Blood), regia di John Landis (1992)

Casinò (Casino), regia di Martin Scorsese (1995)

Dennis colpisce ancora (Dennis the Menace Strikes Again!), regia di Charles T. Kanganis (1998)

Dirty Work - Agenzia lavori sporchi (Dirty Work), regia di Bob Saget (1998)