Maradonapoli: nuovi spot tv del documentario di Alessio Maria Federici

Di Pietro Ferraro venerdì 28 aprile 2017

Maradonapoli: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film documentario nei cinema italiani dal 1° al 10 maggio 2017.

Warner Bros. ha reso disponibili due spot tv del documentario Maradonapoli al cinema dal 1° al 10 maggio.

I tifosi del Napoli, gli appassionati di calcio in generale e i fan di Diego Armando Maradona potranno godersi in sala il documentario di Alessio Maria Federici che ci racconta la leggenda Maradona dal punto di vista dei napoletani.

Per i napoletani un mito, Maradona ha giocato a Napoli 7 anni in cui oltre a vivere uan città passionale e contraddittoria ha vinto due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa UEFA e una Supercoppa italiana.

Alessio Maria Federici ha diretto le commedie Lezioni di cioccolato 2, Stai lontana da me, Fratelli unici e Tutte lo vogliono.





Il 30 giugno 1984 sembra un giorno come tanti. Forse in tutto il resto del mondo, ma non a Napoli, dove quello è il giorno dell’“avvento” di Maradona. Napoli è e sempre sarà la città dove tutto sembra più bello o più brutto di quello che è, ma soprattutto la città dove tanti uomini sono diventati qualcosa di più: simboli, eroi, santi. Il popolo di Napoli protegge le sue icone, le osanna, le esaspera per tramandarne i significati, fino a farle diventare un’arma di affermazione e identificazione.

Già da quel 30 giugno Napoli sente che Maradona sarà una di queste e che donerà a tutti napoletani, dal più aristocratico al più povero, quella goccia di felicità che li farà vivere meglio. Maradona resta a Napoli 7 anni in cui fa di tutto, vincendo due scudetti, una Coppa Italia e una Coppa UEFA e una Supercoppa italiana con il Napoli. E in quei 7 anni vive la città, le sue contraddizioni, le sue meraviglie, le sue difficoltà, le sue speranze. Ma soprattutto vive i sogni di tutti i napoletani e li alimenta, parlando di riscatto e vittoria. Diventerà un’icona, un mito...un santo.

E oggi? Di quel calciatore che ha dato sostanza ai sogni di un popolo cosa è rimasto a Napoli? Maradonapoli racconta questo, cercando in ogni angolo della città una sua immagine, un oggetto che lo ricordi, ascoltando dalle persone che cosa vuol dire aver avuto Maradona nella propria città.

Autori del documentario Antonio Di Bonito, Cecilia Gragnani, Jvan Sica e Roberto Volpe. Alessio Maria Federici ha diretto le commedie Lezioni di cioccolato 2, Stai lontana da me, Fratelli unici e Tutte lo vogliono.