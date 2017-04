Jungle Cruise, Dwayne Johnson conferma il live-action Disney - riprese nel 2018

Di Federico Boni venerdì 7 aprile 2017

Dwayne Johnson protagonista di Jungle Cruise, nuova attrazione Disney pronta a diventare film.

Skyscraper, l'action con Dwayne Johnson ha una data d'uscita Un grattacielo in fiamme e una famiglia da salvare. Dwayne Johnson protagonista di Skyscraper. Se ne parla dal 2010 ma ora ci siamo. Jungle Cruise, celebre attrazione del parco Disney di Orlando, seguirà le orme dei Pirati dei Caraibi diventanto cinema. Ad annunciare il via alle riprese, previste per la primavera del 2018, l'insaziabile Dwayne Johnson. Parola dell'Hollywood Reporter.

John Requa e Glenn Ficarra (Focus, Crazy, Stupid, Love.) erano stati un tempo incaricati di scrivere la sceneggiatura, anche se l'ultima bozza è stata realizzata da J.D. Payne e Patrick McKay (Star Trek Beyond). Lo stesso Johnson produrrà la pellicola con la sua Seven Bucks Productions insieme all'ormai fidato Beau Flynn (San Andreas, Baywatch) di Flynn Picture Co.

Jungle Cruise simula una crociera in battello sui più grandi fiumi dell'Asia, dell'Africa e del Sud America. Oltre ai Pirati dei Caraibi, la Disney ha portato altre proprie attrazioni in sala, ovvero The Country Bears - I favolorsi, La casa dei fantasmi, Mission to Mars e il disastroso Tomorrowland. A breve in sala con Furious 8, Dwayne Johnson tornerà al cinema per altre due volte in questo 2017. Prima con Baywatch e poi con il reboot di Jumanji. Appena completate le riprese di Fighting With My Family, tornerà subito sul set per girare Rampage e Skyscraper.

Fonte: Comingsoon.net