Chuck: trailer del biopic che racconta la storia del vero Rocky Balboa

Di Pietro Ferraro sabato 8 aprile 2017

Chuck: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul biopic sportivo di Liev Schreiber nei cinema americani dal 5 maggio 2017.

IFC Films ha reso disponibile un primo trailer del film biografico Chuck in arrivo nei cinema americani il prossimo 5 maggio. Per chi non sapesse chi è Chuck Wepner, si tratta del vero pugile del New Jersey che ha fornito l'ispirazione per l'iconico Rocky Balboa di Sylvester Stallone. Liev Schreiber interpreta Wepner, la cui straordinaria storia vera è raccontata per la prima volta sul grande schermo.

Chuck Wepner era un venditore di liquori del New Jersey che ha disputato 15 round con il più grande pugile di tutti i tempi, Muhammad Ali. Nei suoi dieci anni sul ring Wepner subito ha subito due ko, otto fratture del naso e 313 punti di sutura. Ma gli scontri più duri per lui erano fuori dal ring: una vita al limite fatta di droghe, alcol, donne scatenate e alti e bassi incredibili narrati in questo biopic.

Liev Schreiber è affiancato da un cast all-star che comprende anche Naomi Watts, Elisabeth Moss, Ron Perlman, Jim Gaffigan, Michael Rapaport, Pooch Hall e Morgan Spector che interpreta un giovane Sylvester Stallone. Il vero incontro tra Chuck Wepner alias "The Bayonne Bleeder" e Muhammad Ali ha avuto luogo il 24 marzo 1975, con Sylvester Stallone che lo vide e lo utilizzò per la sceneggiatura di Rocky. Anche se Stallone in origine aveva negato che il film fosse basato su quello specifico incontro, nel 2003 Chuck Wepner ha portato in tribunale l'attore e regista per aver usato il suo combattimento con Ali come ispirazione per Rocky, con Stallone condannato a pagare un grosso risarcimento.

Philippe Falardeau dirige da una sceneggiatura di Jeff Feuerzeig, Jerry Stahl, Michael Cristofer e Liev Schreiber. Jerry Stahl ha già diretto un film biografico, Hard Night (Permanent Midnight) del 1998 basato su un suo libro di memorie dove Ben Stiller ha interpretato lo sceneggiatore. Questo film segna anche la seconda prova come sceneggiatore per Liev Schreiber dopo Ogni cosa è illuminata del 2005, film che ha segnato anche il suo debutto alla regia. Jeff Feuerzeig ha già collaborato in passato per raccontare la storia di Chuck Wepner nel documentario The Real Rocky del 2011. Chuck è prodotto da Christa Campbell, Lati Grobman, Carl Hampe, Liev Schreiber e Michael Tollin.

Fonte: Collider