Carlo Verdone: 'Ilenia Pastorelli nel mio nuovo film, sceneggiatura pronta'

Di Federico Boni sabato 8 aprile 2017

Sarà Ilenia Pastorelli de Lo Chiamavano Jeeg Robot ad affiancare Carlo Verdone nel suo nuovo film.

Poco più di un anno dopo L'abbiamo fatta grossa, tutt'altro che esaltante in sala con meno di 8 milioni di euro incassati, Carlo Verdone è pronto per tornare sul set. Ad annunciarlo lo stesso attore e regista romano, ospite del Festival del Cinema Europeo di Lecce.

'Ho scritto la sceneggiatura insieme a Nicola Guaglione e Menotti (alias Roberto Marchionni ndr), gli stessi autori di Lo chiamavano Jeeg Robot. Per realizzarlo ho accantonato un progetto mio a cui stavo lavorando, ma che ha bisogno di maggior tempo. Lunedì consegnerò al produttore il copione, saremo sul set a metà giugno. Con me ci sarà Ilenia Pastorelli, che ho incontrato per la prima volta un anno fa proprio qui al Festival di Lecce. Poi abbiamo scoperto di avere casa in campagna a 10 km di distanza nel reatino e ci siamo conosciuti meglio. Tra un mese presenteremo tutto in una conferenza stampa'.

Ilenia Pastorelli, ex concorrente del Grande Fratello, è stata proprio una delle sorprese de Lo chiamavano Jeeg Robot, tanto da vincere il David come miglior attrice protagonista. Dopo il film di Mainetti ha preso parte a Niente di serio di Laszlo Barbo, con Claudia Cardinale e Gianmarco Tognazzi e in uscita a breve.

Dopo Antonio Albanese, suo co-protagonista ne L'abbiamo fatta grossa, Verdone torna quindi alla classica formula della co-protagonista.